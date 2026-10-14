Калин Сърменов излиза от Сатирата и показва нови рисунки

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

“Хем така, хем така” се казва новата изложба на директора на Сатиричния театър Калин Сърменов. В нея актьорът и режисьор, който умее да рисува, ще покаже живопис. “Изложба от различни видове рисунки, добре де, има и картинки”, написа той в социалните мрежи.

Това е втората му самостоятелна изложба две години след “Светлата страна на нещата”. В нея той представи 35 дигитални рисунки, съчетаващи визуален попарт стил с кратки иронични или вдъхновяващи текстове за българския манталитет.

Сърменов ги създава с интересна смесена техника – рисува ги с пръсти върху графичен таблет, след което ги разпечатва и детайлизира на ръка. Картините са подписани с артистичния му псевдоним Ведър.

Любопитен факт е, че макар Калин Сърменов да става известен на широката публика като актьор, той всъщност е завършил Художествената гимназия в София.

Втората му самостоятелна изложба ще бъде открита в столичната галерия “Анел” на 3 ноември.

