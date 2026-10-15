Кога и защо “24 часа” е по-добър от изкуствения интелект

В това се убеди и журналистката от БНТ Карина Караньотова, докато търсеше информация в мрежата

“24 часа” е по-добър от изкуствения интелект. Това написа в профила си във фейсбук журналистката от БНТ Карина Караньотова. И показа как при търсене на информация за убийството на 45-годишната жена от сина ѝ в Пловдив публикацията в сайта на вестника й дава цялата информация, докато AI системата иска допълнителни уточнения.

“Искам нагледно да ви покажа колко е малоумен изкуственият интелект”, написа Караньотова. Тя обяснява, че досега е търсила интересуващата я информация с ключови думи в гугъл, като често е ограничавала резултатите и по период на публикуване. Скрийншот на резултатите от търсенето в интернет.

Сега обаче търсачката извежда на първо място обобщена информация, генерирана от изкуствен интелект. При опита си да открие новината за убийството в Пловдив журналистката се сблъскала с необходимостта да уточнява какво точно търси. “Какво ще му уточнявам, като “24 часа” ме разбраха от първия път”, коментира тя.

Караньотова призова хората да не разчитат изцяло на изкуствения интелект, когато проучват дадена тема. Според нея е по-добре сами да преглеждат публикациите, да следят датите и да проверяват конкретните източници, вместо да се доверяват единствено на автоматично генерирани обобщения.

“Не използвайте AI, използвайте собствените си аналитични познания”, написа още журналистката.

