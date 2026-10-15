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Доц. Димитър Ганев, който познава пластовете на България и може да мери градусите на избирателите

1968
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Доц. Димитър Ганев, лицето на новата вълна професионалисти в българската социология, става на 40 години.

Той обича коректността и почтеността при работата с измерванията на общественото мнение. Умее да обяснява интересно политическите процеси и затова е желан гост в медии и политически подкасти. В същото време е и задълбочен изследовател, нещо, което знае всеки, прочел книгата му “Българската политическа почва”.

Знаем, че той обича да говори за процеси и социални вълни и не обича да говори за себе си. Но все пак сме наясно, че има поне две големи пристрастия - към семейството си с две деца, момче на 6 години и момиче на 4 години, и към Изследователския център “Тренд”, на който е съосновател. Той пък скоро отпразнува 10 години.

Честито от приятелите от “24 часа”!

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