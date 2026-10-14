Наум Шопов се отказва да е водещ на “Ергенът”

С нов водещ и на съвсем различна дестинация ще бъде сниман шестият сезон на любовното риалити “Ергенът”. Наум Шопов, който вече пет години води предаването, сам написа в социалните мрежи, че се отказва. “Вдигам тост за новите пътища, по които всички е време да продължим”. С тези думи от сценария на последния епизод на миналия сезон на “Ергенът” ми се иска да започна този пост, защото вярвам, че те най-добре описват решението, което взех”, написа Шопов.

Все още не е ясно кой ще заеме неговото място.

"Изключително съм благодарен за възможността да бъда част от това приключение през последните пет години. Пет години, изпълнени с незабравими моменти, невероятни срещи и безценни уроци. Научих страшно много както за себе си, така и за човешките взаимоотношения и за света на телевизията", пише още Шопов.

По думите му се през всички тези години, независимо от промените и различните екипи, с които работи, успява да изгради и запази прекрасни отношения с всеки един от продуцентите и хората зад кадър.

"Пожелавам успех на новия сезон, на целия екип и на всички, които тепърва ще станат част от това приключение!", пише още той.

Новият сезон ще се снима в Южна Африка. Кастингът е отворен до 31 октомври.