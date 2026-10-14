„Пътят на коприната на книгата“: Китайското посолство дари 2575 книги на 56 български библиотеки

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Посланик Дай Цинли участва в тържествената церемония в УниБИТ

В Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) се проведе официална церемония по даряване на книги на библиотеки в България.

Събитието беше под надслов „Пътят на коприната на книгата", а мотото му беше „България и Китай – диалог чрез знанието, културата и библиотеките".

Проф. д.ик.н. Стоян Денчев – главен секретар и председател на Съвет на настоятелите

В рамките на инициативата посланикът на Китайската народна република в Република България Н. Пр. г-жа Дай Цинли дари 2575 книги на 56 български библиотеки и библиотечни институции.

Събитието беше подкрепено от Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий", Столичната библиотека и Съюза на народните читалища.

Според представянето на инициативата основната ѝ цел е да укрепи двустранните отношения между България и Китай и да насърчи диалога чрез знание и образование.

Организаторите описаха дарението като духовно сближаване и споделена мъдрост, а не просто предаване на материални предмети. Чрез него множество български библиотеки получават ценни ресурси, които обогатяват фондовете им и сближават двата народа.

При откриването беше подчертан символичният характер на събитието: „Това е голям празник, защото се извършва един ритуал на връчване не на технологии, а на връчване на книги."

Дарението беше представено като жест, чрез който „духът, излъчен от китайската мъдрост", достига до мъдростта на българския народ.

Присъстващите аплодираха китайското посолство за инициативата.