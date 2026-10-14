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„Пътят на коприната на книгата“: Китайското посолство дари 2575 книги на 56 български библиотеки

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Посланик Дай Цинли Снимки и видео: Йордан Симеонов

Посланик Дай Цинли участва в тържествената церемония в УниБИТ

В Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) се проведе официална церемония по даряване на книги на библиотеки в България.

Събитието беше под надслов „Пътят на коприната на книгата", а мотото му беше „България и Китай – диалог чрез знанието, културата и библиотеките".

Проф. д.ик.н. Стоян Денчев – главен секретар и председател на Съвет на настоятелите
Проф. д.ик.н. Стоян Денчев – главен секретар и председател на Съвет на настоятелите

В рамките на инициативата посланикът на Китайската народна република в Република България Н. Пр. г-жа Дай Цинли дари 2575 книги на 56 български библиотеки и библиотечни институции.

Събитието беше подкрепено от Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий", Столичната библиотека и Съюза на народните читалища.

Според представянето на инициативата основната ѝ цел е да укрепи двустранните отношения между България и Китай и да насърчи диалога чрез знание и образование.

Организаторите описаха дарението като духовно сближаване и споделена мъдрост, а не просто предаване на материални предмети. Чрез него множество български библиотеки получават ценни ресурси, които обогатяват фондовете им и сближават двата народа.

При откриването беше подчертан символичният характер на събитието: „Това е голям празник, защото се извършва един ритуал на връчване не на технологии, а на връчване на книги."

Дарението беше представено като жест, чрез който „духът, излъчен от китайската мъдрост", достига до мъдростта на българския народ.

Присъстващите аплодираха китайското посолство за инициативата.

Посланик Дай Цинли Снимки и видео: Йордан Симеонов
Проф. д.ик.н. Стоян Денчев – главен секретар и председател на Съвет на настоятелите

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