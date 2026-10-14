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Актьор от „Междузвездни войни" две години крил, че е женен

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Джон Бойега

Актьорът Джон Бойега, познат на милиони зрители като Фин от „Междузвездни войни: Силата се пробужда", разкри, че е женен от близо две години и със съпругата му очакват първото си дете. Звездата е запазила брака си далеч от публичното внимание, а сега сподели, че двамата се готвят да посрещнат момче.

В интервю за Гардиън 34-годишният актьор разказа, че двамата са сключили брак на скромна церемония.

Бойега намекна, че може да има по-голямо празненство в бъдеще, но засега двамата предпочитат да отбелязват вече постигнатото, вместо самото начало на нов етап от живота си.

„И двамата харесваме идеята да честваме нещо утвърдено, а не влизането в него. А дотогава ще трябва да блокираме Нигерия!", пошегува се актьорът.

„Животът ми е напълно изпълнен от гледна точка на семейството. Беше много хубаво с тайминга", добави звездата от „Огненият пръстен: Революция".

Актьорът не разкри официално името на съпругата си. В миналото обаче той и американската актриса и модел Лашонтае Хекард са предизвиквали слухове за романтична връзка. В профила ѝ в Инстаграм вече фигурира името „Tae Boyega".

Бойега придоби световна популярност с ролята на Фин в „Междузвездни войни: Силата се пробужда" от 2015 г. След това участва и в следващите два филма от трилогията – „Последните джедаи" и „Възходът на Скайуокър".

Джон Бойега

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