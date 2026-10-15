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https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23737096 www.24chasa.bg

Здравка Евтимова представя в Банкя най-новата си книга „Каварненски разкази“

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Здравка Евтимова

Писателката Здравка Евтимова ще представи най-новата си книга „Каварненски разкази“ днес, 15 октомври, в столичния район „Банкя“. Срещата с писателката ще се състои от 18:00 ч. в Зимната градина на Специализираната болница за рехабилитация (СБР) „Здраве“, съобщават организаторите от Столична община (СО) – район „Банкя“, в партньорство с Академия „Знание“.

По думите им събитието е част от инициативата „Литературни вдъхновения“ на район „Банкя“. Модератор на срещата ще бъде заместник-кметът на Банкя с ресор „Култура" д-р Александра Александрова.

Здравка Евтимова е автор на разкази и романи, превеждани и публикувани в България и чужбина. Нейни кратки разкази са публикувани в 32 държави. Тя е носител на редица национални и международни литературни награди и е сред представителите на най-новата българска литература, отбелязва БТА.

Здравка Евтимова

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