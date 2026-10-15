Кралска особа от Абу Даби припадна дрогирана на улицата в Лондон (Видео)

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Членка на кралското семейство на Обединените арабски емирства беше намерена в безсъзнание на улица във Великобритания след прекомерна употреба на кокаин, докато около нея е имало малко дете.

32-годишната Махра Ал Нахаян, членка на кралското семейство на Абу Даби чрез брак, бе открита боса и припаднала, облегнала се на метални парапети, от загрижени минувачи на улица в Западен Лондон през юни, съобщиха вестник „Таймс" и "Ню Йорк Пост".

Видеозапис, направен от свидетел, я показва в безсъзнание до мъж, който също е припаднал и лежи по гръб.

До натоварената улица, където беше намерена Ал Нахаян, било открито да си играе босо дете, а минувачите останали при нея, докато пристигне полицията. Връзката на кралската особа с 3-годишното дете не е оповестена.

Ал Нахаян, която призна, че е употребявала кокаин в дните преди инцидента, била в толкова тежко състояние, че не могла да отговори на полицията в продължение на половин час. Това бе съобщено на съдията по време на произнасянето на присъдата във вторник.

Когато най-накрая проговорила, тя крещяла на полицаите: „Това не е кланица, защо ви пука толкова много? Защо сте толкова притеснени?".

Полицаите претърсили Ал Нахаян и открили принадлежности за употреба на наркотици, но не и незаконни вещества, според полицията.

Състоянието на кралското семейство на Абу Даби се оценява на 300 милиарда долара, което го превръща в една от най-богатите династии в света.

Ал Нахаян е признала едно обвинение в небрежност спрямо дете и от момента на инцидента се подлага на лечение за наркотична зависимост в рехабилитационна клиника, съобщи на съдията нейният защитник Стивън Вуло, кралски адвокат.

„Тя възнамерява да премине през всички етапи на тримесечната програма, която ще приключи в края на този месец", каза той.

Той добави, че след приключването на програмата тя възнамерява да наеме къща в близост до клиниката за рехабилитация и да стане дневен пациент, за да посещава срещите на „Анонимните наркомани".

„Тя допусна сериозна грешка онзи ден и си дава сметка за това", каза Вуло.

Ал Нахаян беше осъдена на две години общественополезен труд с изискване за рехабилитация и глобена с обща сума от малко под 8 000 долара от съдията Джонсън КК.

На съдията беше съобщено, че тя получава месечна издръжка от малко над 10 500 долара.