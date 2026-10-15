Хари и Меган направиха първата си публична поява от завръщането в Лондон (Снимки)

Принц Хари и съпругата му Меган, направиха в четвъртък първата си съвместна публична поява в кралски стил, откакто се завърнаха във Великобритания с двете си деца.

42-годишният Хари и 45-годишната Меган посетиха три благотворителни организации в Нотингам в опит да възстановят имиджа си във Великобритания шест години след като се оттеглиха от кралския живот, съобщава NBC News.

снимка: Ройтерс

Нотингам е град в централна Англия, който заема специално място в историята на двойката. Той е известен като мястото, където се развива действието на легендата за Робин Худ. Именно там Меган и Хари направиха първата си съвместна публична поява, след като обявиха годежа си през 2017 г.

Днес двойката започна посещение в Community Recording Studio - благотворителна организация в Нотингам, която работи с млади хора. Хари е посещавал центъра и преди, включително миналата година.

снимка: Ройтерс

Двамата ще посетят още Himmah — най-голямата хранителна банка в региона, както и Epic Partners, организация, която предлага менторски програми, спортни занимания и образователни възможности за младежи в неравностойно положение.

Новината за завръщането на двойката във Великобритания предизвика силен отзвук в британските медии, а двойката се сблъска и с други трудности, докато се приспособява към живота в страната.

След завръщането си Хари и Меган не винаги са били посрещани толкова радушно. Те се прибраха в страната заедно със сина си принц Арчи, на 7 години, и дъщеря си принцеса Лилибет, на 5 години. Двойката продължава публичния си спор с Бъкингамския дворец относно статута си и липсата на полицейска охрана, финансирана от държавата.

снимка: Ройтерс

От своя страна дворецът излезе с писмо, изпратено от името на крал Чарлз III до високопоставени представители на правителството и военните, се потвърждава, че Хари и Меган остават членове на кралското семейство, които не изпълняват официални задължения.

