Вдовецът на Брижит Бардо за продажбата на личните й вещи: Скандално е да я оголват така

Лично настоях да не наследявам нищо нейно, заявява той

Брижит Бардо не е оставила наследство на последния си съпруг Бернар д'Ормал, твърди RadarOnline.com. 85-годишният мъж, който се жени за френската филмова икона през 1992 г., обаче е възмутен от продажбата на лични вещи на покойната актриса, сред които и нейно бельо. По думите му тя никога не би дала съгласието си подобни предмети да бъдат предложени на търг.

„Тя щеше да ги отпрати", заявява д'Ормал за съпругата си, която почина през декември 2025 г. на 91-годишна възраст.

Сред продадените вещи са сламените шапки и баретите, с които Бардо беше известна, тоалетни принадлежности, балетни обувки Repetto и бельо. Актрисата остава завинаги в историята на киното с ролята си във филма „И Бог създаде жената".

„Това са лични вещи", възмущава се д'Ормал. „Всичко това е шега и липса на уважение към паметта на Брижит. Скандално е да я оголват по този начин", заявява той.

Над 1 милион долара от приходите от търга са били предназначени за благотворителната организация за защита на животните, основана от самата Бардо, както и за сина й Никола Шарие, който днес е на 66 години. Той е единственото дете на актрисата от втория й съпруг – покойния актьор Жак Шарие.

Вдовецът, който не е получил наследство, уточнява, че никога не е очаквал да получи част от богатството на Бардо. По думите му именно той е настоял да не получава нищо.

„Аз бях този, който й каза, че не искам абсолютно нищо", споделя д'Ормал. Недоволството му обаче не се изчерпва с продажбата на личните вещи на актрисата. След смъртта й той е бил принуден да напусне „Ла Мадраг" – вилата в Сен Тропе, която Бардо купува през 1958 г. и в която двамата са живели десетилетия.

„Живях там 35 години, а сега ме гонят. Можете ли да повярвате?", казва той. В момента д'Ормал живее в общинско жилище. Освен за Бернар д'Ормал и Жак Шарие, Брижит Бардо е била омъжена и за режисьора Роже Вадим и германския милионер Гюнтер Сакс.