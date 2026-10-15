Фотозагадка: Кой е този прочут наш писател като дете?

Фотозагадка ➡️ Кой е този прочут наш писател като дете?
Жокер ➡️ Международната критика често го съпоставя с майстори като Габриел Гарсия Маркес, Орхан Памук, Милан Кундера и Итало Калвино.
Очаквайте утре отговора на фотозагадката 📷
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Фотозагадка ➡️ Кой е този прочут наш писател като дете?
Жокер ➡️ Международната критика често го съпоставя с майстори като Габриел Гарсия Маркес, Орхан Памук, Милан Кундера и Итало Калвино.
Очаквайте утре отговора на фотозагадката 📷
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