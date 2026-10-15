Софийската клубна сцена се подготвя за силен уикенд с гостуването на двама международни артисти, които диктуват съвременното електронно звучене. На 16 октомври в Mancó пристига OMED, а ден по-късно, на 17 октомври, пултът в Bedroom Club е запазен за DEELAN.

OMED е френски DJ и продуцент, чийто стил се движи на границата между Afro и Indie Dance, обогатен с латински и ориенталски мотиви. Специфичното за неговите участия е използването на електронни барабани (pad drummer) на живо, което придава много по-органично и динамично усещане на музиката му. До момента е пускал в популярни локации като Jimmy’z и Twiga в Монте Карло, Kalamata Beach и Gaio в Сен Тропе, Babouchka в Маракеш, както и в парижките Matignon и L’Arc. Работил е на една сцена с артисти като Shimza, Marten Lou и Liva K. Наскоро той затвърди позициите си и като продуцент с трака "VOCE VAI", издаден от лейбъла на HUGEL – Make The Girls Dance.

В събота вечер, 17 октомври, зад пулта на Bedroom застава DEELAN. Нейният tech house е изграден върху дълбоки бас линии, a сетовете ѝ често включват и афро елементи. Tя пристига директно след изявите си на сцената на HI IBIZA. През изминалата година тя вече е делила една сцена с имена като Marco Carola, HVMZA и Gordo. Извън чистия звук, тя залага на много силно, уверено и магнетично присъствие зад пулта, което променя динамиката и енергията в целия клуб.

Deelan е част от специалната програма на Bedroom Club, с която клубът отбелязва своя 20-и юбилеен сезон.