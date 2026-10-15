Радев, министри, депутати и големи шампиони уважиха представянето на "Легендата - Петър Стойчев"

Плувецът рекордьор в открити води благодари на родителите си, премиерът благодари на него, че е приел да плува в най-бурните води - на българската политика

Вълнуващ океан от думи събра в книга изключителните постижения на Петър Стойчев при историческото първо плуване на Антарктида, Световното първенство по ледено плуване в Мурманск и седемте най-големи плувни маратона в открити води, завършили със забележителен световен рекорд - Oceans Seven за 173 дни. Книгата "Легендата - Петър Стойчев", написана от спътника му при всички тези предизвикателство Иван Златинов, беше представена официално на изключително стилно събитие в навечерието на половинвековния юбилей на най-титулуваният състезател в света по плувен маратон.

Петър Стойчев с баща си Райчо, майка си Стефка, съпругата си Ася и децата им Стефания и Петър-младши.

Стотици дойдоха да уважат Стойчев, който след активната спортна кариера се превърна и в най-успешният български плувец в открити води и ледени плувания. Петър Стойчев е носител на Световната купа по плувен маратон 11 поредни години. Има четири участия на Олимпийски игри. Световните рекорди на Петър Стойчев в маратонското плуване в открити води започват от "Шекспир Бийч" в Дувър, когато през 2007 г. той става първият човек, преплувал Ламанша за под 7 часа.

Но след активната кариера той показва отново, че волята може да е безгранична като морската шир с ледените предизвикателства и немислимото до момента преплуване на седемте най-големи маратона в открити води в рамките на 173 дни. Пътеписи от тези исторически преплувания оживяха в "Легендата - Петър Стойчев". Книгата не е комерсиална - авторът я създава с идея да мотивира и вдъхновява бъдещите поколения с постиженията на именития български плувец. Тя ще бъде подарявана на спортни клубове, учебни заведения, библиотеки...

Петър Стойчев и Иван Златинов

Но Петър Стойчев и авторът Иван Златинов представиха официално вдъхновяващата творба в зала "Шекспир" на Гранд Хотел София. Премиерът Румен Радев, министри, депутати от различни парламентарни групи, обединени от силата на спортните постижения, олимпийски шампиони, медалисти от най-големи спортни форуми, обществени фигури, множество близки, приятели и фенове уважиха събитието.

Йорданка Фандъкова, Петър Стойчев и Иван Златинов.

Сред присъстващите бяха министърът на младежта и спорта Енчо Керязов, министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова, министърът на здравеопазването Катя Ивкова, бившият кмет на София Йорданка Фандъкова, бившият спортен министър Димитър Илиев, ректорът на НСА Красимир Петков, единствената българка - олимпийски шампион по плуване, Таня Богомилова, олимпийската шампионка по гребане Румяна Нейкова и нейният съпруг, треньор и бивш спортен министър Свилен Нейков, участникът на шест Олимпийски игри и четирикратен олимпийски медалист в спортната гимнастика Йордан Йовчев, олимпийската шампионка по карате Ивет Горанова, и треньорът, извел я до олимпийския връх Ангел Ленков, олимпийският вицешампион и световен шампион по борба Серафим Бързаков, президентът на Българската федерация по плуване Георги Аврамчев, дългогодишният треньор на Стойчев Красимир Туманов, Тодор Батков и още много обществени фигури бяха сред гостите. А на първия ред бяха и най-ценните хора за Петър Стойчев. Майка му Стефка и баща му Райчо, брат му Юлиан и най-голямото му житейско постижение - съпругата му Ася и децата им Стефания и Петър-младши.

Петър Стойчев с родителите си Петър Стойчев със съпругата си Ася и децата им

Застанал пред карта на света с точки на всички описани места, на които е плувал,и намиращ се сред емблематични снимки от всяко едно от плуванията, Петър Стойчев разказа интересни и предизвикателни моменти от победата му в историческото първо плуване на Антарктида през 2018 г. през световната титла със световен рекорд в ледени води в Мурманск през 2019 г. и забавеното заради коронавируса, но постигнато изключително постижение с преплуването на протока Кук, протока Гибралтар, Канала Молокай, канала Каталина, Северния канал, протока Цугару и Ламанша в рамките на само 173 дни - световен рекорд на Гинес. Петър Стойчев, който на 24 октомври ще навърши 50 г., е сред малцината в света, състезавали се или плували във води на всички континенти.

Петър Стойчев с Тодор Батков

"Преди всяко преплуване има един повтаряш се въпрос към мен като човекът от екипа, който е на лодката, докато той е във водата: "Българското знаме тук ли е?". Без трибагреника с нас не започва да плува, защото няма по-голяма гордост от това да го развее при всеки успех", разказа Иван Златинов.

При плуването от тъмно до тъмно около 45-те километра на протока Молокай се появява силно насрещно течение с около 3 километра в час. "Имахме подготвени подкрепителни напитки за 15 часа. Петър поиска отново. Вече нямахме нищо. При вълни от 3-4 метра и силното течение срещу него той напредваше с малко над километър в час вместо с над 4. Брегът се виждаше отдавна, но напредъкът беше малък. Минаваха 18 часа плуване. Провикнах се към Петър: "За мен ти успя. Няма смисъл да продължаваш да гребеш в тези условия.". Дори не ме изслуша до края в опита ми да го накарам да спре. Просто се обърна и продължи да гребе. След 18 часа и 53 минути стигна до брега, където българи го чакаха над 6 часа с трибагреника", сподели още авторът на книгата.

Как ли изобщо си помислил, че може да накара шампиона да се откаже, когато още при първото им съвместно предизвикателство се убедил в силната му воля и възможности. "Представете си, че влизате във фризера за 15 минути. След това опитайте да вършите нормалната си дейност. На Антарктида при минус 0.8 градуса температура на водата и минус 2 градуса температура на въздуха Петър Стойчев не просто спечели убедително историческото първо плуване там, но когато другите едва вече вадеха ръцете си над водата, той финишира, плувайки бътерфлай. Истински шампион", разказа още Иван Златинов.

А наред с историите за плуване в зони с опасни акули, парещи медузи или дълги часове красота сред множество делфини Петър Стойчев акцентира върху едно - благодарността към всеки, който е срещнал по пътя си към рекордите. И най-вече към родителите си и семейството си. Именно със семейна снимка завърши официалната част от представянето на книгата. А след това - маратонско подписване на книги.

"Петър Стойчев не принадлежи само на своето семейство, на Момчилград и Смолян, той принадлежи на цяла България и на света. Аз съм горд като българин, че имаме Петър Стойчев. Той е доказателство, че за човешките възможности няма предел. Че няма какво да се опре на човешкия дух, когато той е силен и изключително мотивиран. Младите хора трябва да прочетат тази книга. С Петър се познаваме от доста време. Като президент забелязах, че той присъства на почти всички събития за спортуване на децата на България. Да показва подкрепа, за да може нашите деца да растат здрави и силни духом като самия него. Благодаря му, че прие и поканата да плува в най-ледните и бурни води - тези на българската политика", заяви министър-председателят на България Румен Радев, след като сам получи книгата с послание от легендарния ни плувец.

Петър Стойчев и Румен Радев на представянето на книгата за легендарния български плувец. Петър Стойчев и Румен Радев на представянето на книгата за легендарния български плувец.

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