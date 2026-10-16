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Вергов, Деян Донков и Духовникова като крале и шутове провокират за Нощта на театрите

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СНИМКА: Васил Германов

С черно-бели портрети със силен контраст 16 актьори, режисьори, балетисти и писатели ще провокират зрителите за Нощта на театрите. Кадрите превръщат Весела Бабинова, Теодора Духовникова, Деян Донков, Юлиан Вергов, Луиза Григорова, Дарин Ангелов, Боряна Братоева и др. в съвременни интерпретации на крале и шутове.

Именно “Крале и шутове” е официалното мото на 14-ото издание на европейската инициатива “Нощ на театрите”, което ще се проведе у нас на 21 ноември. Темата е вдъхновена от света на Шекспир. 

Теодора Духовникова СНИМКА: Васил Германов
Теодора Духовникова СНИМКА: Васил Германов

Снимките им ще бъдат подредени в дигитална изложба на екраните в софийското метро. Автор на кадрите е известният фотограф Васил Германов, който е работил с подход на “отворено съзнание” - без предварително наложена и изкуствена визуална концепция за всеки артист. Целта на фотографа е била да улови максимално автентично личната енергия, присъствието и характера на всеки творец.

Тази година образите ще оживеят и в специална серия от кратки видеа. В тях актьорите интерпретират емблематични реплики на Шекспирови герои. 

Юлиан Вергов СНИМКА: Васил Германов
Юлиан Вергов СНИМКА: Васил Германов

СНИМКА: Васил Германов
Теодора Духовникова СНИМКА: Васил Германов
Юлиан Вергов СНИМКА: Васил Германов

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