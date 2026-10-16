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Зам.-кметът на Велико Търново подари химн на "24 часа"

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Зам.-кметът на Велико Търново Нейко Генчев подари химн на "24 часа".

След “Самолет от хартия” за Гого Лозанов известният с музикалния псевдоним Барни Есвил, подари и на “24 часа” песен - “Плувай, хартиена лодка”.

Всъщност истинското име на автора на текста, музиката и аранжимента е Нейко Генчев. Той е зам.-кмет по култура във Велико Търново, но в живота е човек, влюбен в словото и нотите.

“Идеята за “Плувай, хартиена лодка” ми дойде след представяне на книга на Гого Лозанов, за когото написах “Самолет от хартия”. Тогава Венелина Гочева ми написа съобщение с поздрав за свежата песен и напомни: “А ние имаме една хартиена лодка, която плува вече 35 години”. Казах си: “Ето това ще е новото ми парче!”, и го направих. Ще се радвам да стане химн на вестника, тъй като аз съм с пресгрупата още от първите броеве както на “24 часа”, така и на “168 часа”, сподели Генчев.

Тази лодка стана символ на 35-ата годишнина на “24 часа” и беше на първа страница на колекционерския брой на 18 април със заглавие: “2,5 милиона българи гласуват правилно. Благодарим!”.
Тази лодка стана символ на 35-ата годишнина на “24 часа” и беше на първа страница на колекционерския брой на 18 април със заглавие: “2,5 милиона българи гласуват правилно. Благодарим!”.

Песента “Плувай, хартиена лодка” се случила “леко и като на майтап”, но има впечатляващ текст, който изплувал в съзнанието на автора му от раз. Точно както през 1991 г. стартира “24 часа”: “... беше лист на вода, със мастило и няколко думи, и с надежда да стигне брега”.

А с думите “Няма вечни новини - има вечни човешки съдби” приятелят на най-голямата днес медийна платформа за новини в България Нейко Генчев описва голямата кауза на “24 часа” - да разказва истории за добри и умни хора.

  • В събота четете историята на един езиковед, преводач, бизнесмен, зам.-кмет, преподавател, музикант с международна кънтри кариера.

Зам.-кметът на Велико Търново Нейко Генчев подари химн на "24 часа".
Тази лодка стана символ на 35-ата годишнина на “24 часа” и беше на първа страница на колекционерския брой на 18 април със заглавие: “2,5 милиона българи гласуват правилно. Благодарим!”.

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