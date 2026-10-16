U2 обяви световно турне през 2027 г.

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Световното турне на ирландската рок група U2 ще започне на 23 февруари 2027 г. в Мексико Сити под надслов Carnaval De Luz presents: The Greatest Show On Earth и ще продължи пре цялата 2027 г. и след това, съобщава „Варайъти" (Variety), информира БТА.

Датите за концертите в Европа и Северна Америка ще бъдят обявени по-късно.

До момента са потвърдени 6 концерта – в Мексико Сити на 23 и 26 февруари, в Сао Пауло на 10 и 12 март и в Буенос Айрес на 23 и 25 март. Американският музикант Бек ще подгрява публиката на концертите в Латинска Америка.

По повод предстоящото турне вокалистът Боно каза: „Това е предизвикателство – както към самите нас, така и към всички останали – да се опитаме да подарим на всеки най-хубавата вечер в живота му."

Обявяването на турнето съвпадна с излизането на новия сингъл на U2, The Greatest Show on Earth, от предстоящия албум Carnaval De Luz, който ще бъде издаден на 13 ноември. Видеоклипът към песента, режисиран от Антон Корбийн, представя сатирично групата като религиозна секта, в която жените вършат цялата тежка работа.

Билетите за първите шест концерта ще се продават чрез официалния сайт на U2. Предварителната продажба за абонатите на сайта започва на 19 октомври, а свободната продажба – на 22 октомври.