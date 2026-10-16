Опитват ли се Хари и Меган да са кралски особи "наполовина"?

Хари и Меган се завърнаха във Великобритания в края на август и още тогава обявиха, че няма да се завърнат към кралските си ангажименти, а ще бъдат "публични личности".

Посещението им в Нотингам обаче бе класическа демонстрация на кралско присъствие, което остави недвусмислено послание - те са публични личности, които могат да правят каквото си поискат.

А очевидно двамата искат да са кралски особи, пише "Дейли мейл".

За Хари това е всичко, което някога е познавал. А що се отнася до Меган – тя е умна жена и вероятно бързо е осъзнала, че подобни събития са чудесен начин да се среща и общува с хората по възможно най-ефективния начин.

Има причина „истинските кралски особи" да правят това от десетилетия.

Както знаем, покойната баба на Хари, кралица Елизабет, подкрепяна от тогавашния принц Чарлз и принц Уилям, твърдо смяташе, че човек не може да бъде кралска особа само наполовина – особено ако същевременно иска да развива доходоносна търговска дейност.

Херцогът и херцогинята на Съсекс запомнящо се отвърнаха, че „службата е универсална", и през последните шест години се опитват да разширят границите на така нареченото споразумение от Сандрингам, така че то да отговаря на първоначалните им желания.

Това, което направи вчерашните събития толкова любопитни, е колко малко Съсекс са се отклонили от първоначалния си модел на поведение като действащи членове на кралското семейство.

Според "Дейли мейл" дори е имало поканени журналисти, които специално да отразяват деня на Съсекс.

Забележителното обаче е, че именно така Съсекс са избрали да изградят отношенията си с британските медии, след като при шумното си и изпълнено с конфликти напускане на кралското семейство обещаха да направят точно обратното.

Те дори били придружени от екип, който и преди е работил за тях, когато бяха действащи членове на кралското семейство.

Дори разходката сред хората, която двойката предприе – само часове след като собственият им екип категорично заяви, че такава няма да има, тъй като не разполагат с необходимата охрана, въпреки че точният график на посещението им беше публично оповестен, вероятно за да предизвика интерес – беше кралска по всичко, освен по име.

Крал Чарлз III направи всичко възможно да подчертае, че Съсекс нямат нищо общо с тях и трябва да бъдат третирани като частни граждани – точно както самите Хари и Меган толкова често са настоявали. Но събития като вчерашното им посещение в Нотингам се доближават максимално до официалните кралски ангажименти.

Очевидният въпрос е: какво може да направи дворецът по въпроса?

Изглежда, много малко. От двореца са заявили позицията си, а Хари и Меган са решили да я пренебрегнат.

Няма съмнение, че кралското домакинство е раздразнено. Вероятно ще се ядоса още повече, когато прочете вчерашния провокативен коментар в Hello! от близък до двойката човек, според когото споразумението от Сандрингам им е било „натрапено" и те всъщност никога не са се съгласявали с нищо. За мнозина това говори достатъчно за сегашното им мислене.

Дворецът обаче е твърдо решен да не позволява да бъде провокиран до реакция. Ако съдим по поведението на краля вчера, той просто ще пренебрегва критиците – независимо дали става дума за случайни протестиращи или за членове на собственото му семейство – и невъзмутимо ще продължи да изпълнява обществените си задължения.

Същото важи и за всички останали истински кралски особи.