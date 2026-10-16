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Хилари Суонк чака бебе на 52, след като роди близнаци 4 години по-рано

Богомила Костадинова

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Хилари Суонк КАДЪР: Екс/@TMZ

52-годишната актриса Хилари Суонк за първи път показа бременния си корем в четвъртък. Само часове по-рано тя обяви, че очаква третото си дете.

Носителката на „Оскар" на 48-годишна възраст роди близнаци. Сега тя показа корема си в къса бяла жилетка, докато напускаше студиото на CBS Today в Ню Йорк. 

Суонк направи радостното обявление в сряда, като се включи в танцовия тренд в TikTok, при който се залепват неонови светещи пръчици върху тъмни дрехи, за да се създаде светеща фигура.

Нейният съпруг Филип Шнайдер и двете им деца участваха в танца заедно със Суонк, когато малка фигурка от светлинна пръчка над корема ѝ разкри бременността. 

"Много хора ме питат какъв проект ще реализирам - този ще излезе през декември", пише тя в публикацията си.

През април 2023 г. актрисата разкри, че е родила близнаци - момче на име Ом и момиче Ая, пише "Дейли мейл". 

Близнаците бяха първите деца на продуцентката и водеща на „Аляска Дейли" и нейния втори съпруг, който е предприемач в областта на социалните инициативи.

Хилари Ан Суонк е американска актриса. Тя е двукратна носителка на Оскар за най-добра женска роля за ролите на Брандън Тийна в „Момчетата не плачат" и Маги Фицджералд във филма на Клинт Истуд „Момиче за милиони". От 2007 г. има звезда на Холивудската алея на славата.

Хилари Суонк КАДЪР: Екс/@TMZ

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