От Скопие и Кочани до българския екран: Екатерина и Игор откриха щастието между една сготвена вечеря и сутрешен танц

Какво прави истински щастлива звездата от „Мамник" и нова водеща на „Преди обед" Екатерина Лазаревска? Не премиера, не рейтинг, не червен килим, а да се прибере гладна и да открие, че любимият вече е сготвил.

А Игор Дамянов - актьорът и телевизионен водещ, когото помним от „Господари на ефира" и „Ловци на храна", има друга рецепта: сутрин танцува за жената до себе си. Всеки ден различно.

Двама артисти от Северна Македония, две съседни поколения и два доста различни пътя в България се срещат в „Щастието - първа новина" на „24 часа", за да говорят за онова, което рядко влиза в новините - близките, тревожността, вечния глад за „още", музиката, кучето и малките жестове, които понякога се оказват по-големи от успеха.

А финалното заглавие на Игор спокойно заслужава първа страница:

„Светът най-накрая стана емпатичен."

Засега още не е. Но може би си струва да видим как би изглеждал.

Не пропускайте еп. 3 на "Щастието - първа новина".