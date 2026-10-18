ТЕСТ: Лесно ли се сприятелявате?

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1. Попадате на събиране, на което познавате само един човек. Как реагирате?

А) Заговарям непознатите и бързо се включвам в компанията.

Б) Наблюдавам обстановката и изчаквам някой да ме заговори, преди да се отпусна.

В) Стоя близо до човека, когото познавам.

2. Как се чувствате в голяма компания?

А) В свои води съм, обичам да общувам с различни хора.

Б) Зависи от хората и от атмосферата.

В) По-скоро не ми е комфортно, изморявам се и предпочитам да разговарям с по-малко хора.

3. Как поддържате приятелствата си?

А) Много държа на всички мои приятели, затова често пиша, звъня и предлагам да се срещаме и да излизаме заедно.

Б) Понякога губя връзка с хората дори когато държа на тях. Причината е натовареното всекидневие.

В) Поддържам близък кръг и ценя качеството повече от количеството.

4. Как се чувствате, когато трябва да се присъедините към вече оформена компания?

А) Не ми е проблем, защото намирам мястото си сред останалите.

Б) Първо наблюдавам отношенията, преди да се включа активно.

В) Чувствам се неловко и се страхувам да не се натрапвам.

5. Ако приятел ви покани на събитие с много непознати, какво ще направите?

А) Ще отида с удоволствие – може да срещна интересни хора.

Б) Ще преценя дали събитието и хората са ми интересни.

В) Вероятно ще откажа.

6. Колко лесно споделяте лични неща с нов човек?

А) Бързо се отпускам. Аз съм такъв тип човек, който лесно открива душата си пред хората.

Б) Зависи от темата и от доверието, което ми вдъхва другият.

В) Много трудно се разкривам пред хора, които не познавам добре.

7. Какво най-много цените в ново приятелство?

А) Подкрепата, възможността да споделяме много преживявания, забавните моменти.

Б) Взаимната грижа, доверието, искреността.

В) Сигурността, че мога да бъда себе си без притеснение.

8. Когато срещнете човек със сходни интереси, какво правите?

А) Търся възможност да продължим разговора и опитвам да се опознаем повече.

Б) Радвам се, че има с кого да си говоря.

В) Общите интереси не са достатъчни за мен.

9. Как започвате разговор с непознат?

А) Задавам въпроси за работата му, хобита, интереси... Лесно е да разговаряш с някого, когото не познаваш.

Б) Притеснявам се и трудно намирам подходящите думи. Не искам да се изложа.

В) Предпочитам другият да направи първата крачка и да ме заговори.

10. Ако непознат ви пише в социалните мрежи, ще му отговорите ли?

А) Зависи какво ми пише, ако не е досадно, ще отвърна на съобщението.

Б) Да, нямам против да се запозная с някого през интернет.

В) В никакъв случай. Не обичам да ми пишат, затова съм заключил/а профилите си в социалните мрежи.

11. Забелязвате интересен аксесоар на човека пред вас, докато чакате на опашка. Ще му направите ли комплимент?

А) Да, искреният и позитивен комплимент към непознат е един от най-леките и приятни начини за комуникация.

Б) Помислям си го, но решавам да замълча, за да не изглеждам досаден/ досадна.

В) Не бих казал/а нищо. Моето мнение едва ли му/ е важно.

12. Ако кажете нещо неуместно в разговор и настъпи кратко мълчание, как ще реагирате?

А) Ще използвам самоирония или леко ще се засмея. Това ще разсее напрежението.

Б) Най-вероятно ще се изчервя и притесня. После ще го обмислям с дни.

В) Ще кажа на другите, че не са ме разбрали правилно и нямат чувство за хумор.

Снимка: Пиксабей

Най-много отговори “а”:

Вие сте много общитетелен/ общителна. Новите запознанства ви зареждат с енергия. Не се страхувате да заговорите непознат и често бързо намирате общ език с хората. Вероятно създавате широк кръг от контакти, но е добре да отделяте време и за задълбочаването на отношенията. Не всяко приятно запознанство трябва да се превърне в близко приятелство.

Най-много отговори “б”:

Вие имате естествен усет към общуването, но не бързате да форсирате близостта. За вас приятелството се гради чрез внимание, споделяне и взаимност. Често сте човекът, с когото другите се чувстват чути и разбрани. Позволявайте си и вие да търсите подкрепа, вместо винаги да бъдете този, който я дава. Вероятно предпочитате по-дълбоките разговори и малкия кръг от близки хора. Дайте си право да опознавате хората със собствено темпо. Не е нужно да бъдете най-общителният човек в компанията, за да бъдете ценен приятел.

Най-много отговори “в”:

Подхождате избирателно към отношенията и рядко се сближавате заради самото общуване. За вас са важни доверието и искреността. Понякога обаче прекаленото изчакване може да изглежда като дистанцираност. Дайте шанс на новите хора да ви опознаят, преди да решите дали си заслужава да ги допуснете по-близо.

5 стъпки към по-близки отношения

1. Не се страхувайте да направите първата крачка.

Една усмивка, непринуден въпрос или кратък разговор могат да се превърнат в начало на хубаво приятелство. Не чакайте винаги другият да ви потърси.

2. Бъдете себе си.

Не е необходимо да се опитвате да впечатлявате всички или да се съобразявате с чуждите очаквания. Искреното отношение създава предпоставки за по-дълбоки и устойчиви връзки.

3. Проявявайте интерес към другите.

Слушайте внимателно, задавайте въпроси и запомняйте малките неща, които хората споделят с вас. Понякога именно усещането, че някой ни чува и разбира, поставя началото на близостта.

4. Дайте време на отношенията да се развият.

Не всяко познанство се превръща веднага в приятелство. Доверието се изгражда постепенно чрез споделени преживявания, постоянство и взаимно уважение. Не бързайте, но и не се отказвайте твърде лесно.

5. Поддържайте връзката, когато откриете близък човек.

Едно съобщение, покана за кафе или искрен интерес към всекидневието на другия може да запази отношенията живи. Приятелството се нуждае от внимание и от двете страни.