Дара се кандидатира за "Грами" в 4 категории

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Победителката на "Евровизия 2026" Дарина Йотова, по известна като Дара, се е кандидатирала за четири категории на наградите "Грами" 2027 г.

Заявките, за които съобщава The Grammy Guru, са в категориите: "Запис на годината", "Песен на годината", "Най-добро соло изпълнение в поп музиката" и "Най-добър нов изпълнител". DARA's Official Submissions for the 2027 #GRAMMYs (exclusive to The Grammy Guru): Best New Artist Bangaranga: ROTY, SOTY, Pop Solo Perf Please credit us (@TheGrammyGuru) if you're posting our exclusive submissions on your account. https://t.co/7cn5QmvVyG — The Grammy Guru (@TheGrammyGuru) October 15, 2026

Подаването на кандидатурите е важна стъпка в процеса на осигуряване на място сред номинираните за наградите „Грами" 2027. Окончателният списък с номинираните ще бъде обявен от Националната академия за звукозапис, като песента с която българката спечели "Евровизия" през 2026 г. - Bangaranga, вече е сред кандидатурите, подлежащи на разглеждане за тазгодишните награди.

Успехът на песента продължи и след „Евровизия". Тя влезе в класацията Billboard Global 200 на 90-то място.

Песента е композирана от гръцкия композитор и продуцент Димитрис Контопулос, заедно с Дара, която също е съавтор на текста. В творческия екип участваха още румънският продуцент и композитор Monoir и норвежката авторка на песни Ан Юдит Стоке Вик.

Страната ни има и предишни участия в престижната международна надпревара. През 1990 г. хорът „Мистерията на българските гласове" печели награда „Грами" за най-добър традиционен фолклорен запис (Best Traditional Folk Recording) за албума Le Mystère des Voix Bulgares, Volume 2.

Групата ФСБ също е отличена през същата година за работата си по аранжимента и продукцията на латинохита Cielito Lindo.

С признание от Академията е и композиторката Пенка Кунева, участвала в наградения през 2022 г. албум Women Warriors: The Voices of Change.

Наградите „Грами" се присъждат от Националната академия за звукозапис (National Academy of Recording Arts and Sciences – NARAS) на САЩ за изключителни постижения в музикалната индустрия.

На ежегодната церемония по връчването им, която обикновено се провежда през февруари, участват най-известните изпълнители, а връчването на наградите в някои от най-популярните категории се излъчва пряко по телевизията и привлича много публика. "Грами" се счита за музикалния еквивалент на наградите Еми за телевизия, на наградите Тони за сцената и на наградите "Оскар" в света на филмите.

Както "Оскарите", така и "Грами", които към 2011 г. са разделени на 109 категории в 30 жанра музика, се присъждат чрез гласуване, а не по индекс на популярност, както се случва с американските музикални награди и музикалните награди Билборд.

Първата церемония е проведена на 4 май 1959 г. и награждава изпълнителите за постиженията им през 1958 г.