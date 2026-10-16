Меган Маркъл се скарала със свой близък приятел заради дрехи

Херцогинята на Съсекс Меган Маркъл се зарече никога повече да не носи дрехи на свой приятел, който френски дизайнер, след като модната му къща я „унижила". Компанията погрешка поискала чрез офиса на принцесата на Уелс да ѝ бъдат върнати дрехи, получени безвъзмездно.

Роланд Муре пише в новите си мемоари, че Меган Маркъл избухнала, след като един от неговите служители се свързал с Кенсингтънския дворец, вместо с екипа на херцогинята, за да уреди връщането на дрехите.

Меган му казала, че тази грешка я е унижила, и заявила, че никога повече няма да носи неговите модели.

„Меган беше ядосана и ми се обади. "Не осъзнаваш какво си направил! Накара ме да се почувствам неудобно", пише той в книгата си.

Тя отказала да приеме извинението му и му казала: „Сега вече знаеш, че никога повече няма да нося дрехите ти."

Муре не посочва точно кога е станал скандалът, а само че е било след като „връзката на Меган и Хари е станала публично достояние", но преди „Мегксит" през 2020 г.

По-късно Меган е носила нещо, което Муре описва като „евтино копие от верига магазини" на един от неговите модели, което го е подтикнало да ѝ изпрати съобщение и да ѝ каже, че се държи „абсурдно".

В мемоарите си „Аз съм Ролан Муре: момчето на месаря, което обличаше света", чието издаване е предвидено за следващата седмица, той пише: „Решението на Меган да не носи моите дрехи беше нейно, а не на двореца, нито на някой друг. Не мисля, че на някой друг му е пукало."

Относно решението ѝ да се откаже от неговите модели той добави: „Не виждах логиката в това, но не го поставях под съмнение."

Муре казва за принцесата на Уелс, за която създава рокли от 2011 г. насам: „Мнозина искат да бъдат известни, но ако Кейт можеше да прави всичко, което прави и да бъде омъжена за мъжа, за когото е омъжена, без да е известна, подозирам, че би избрала точно това."

Говорител на херцогинята на Съсекс отказа да коментира случая, съобщава "Дейли мейл".

Тя често носи модели на Муре, включително една от роклите му за реклама в Instagram на As Ever по-рано тази година.

Меган и Муре бяха близки приятели, откакто се запознаха по време на почивка в Турция през 2015 г., а той беше сред първите хора, на които тя сподели, че се е влюбила в Хари.