Чаатай Улусой в селото на баща си Бели Лом, пожелаха му да вземе българска булка

На 19 г. започва работа като модел, после получава предложение за главна роля в сериал

Чаатай Улусой, който покорява сърцата и на българските зрителки с ролята си в “Мечтата на Ешреф”, изненадващо посети родното село на баща си край Разград. Само че не за снимки на нов филм или по покана на телевизия, а на разходка. Междувременно се срещна и с хората от мястото, откъдето тръгва историята на неговото семейство. Жителите на малкото село Бели Лом, известно сред местните и със старото си име Дюрянкьой, успяха да видят звездата отблизо. На споделените в социалните мрежи кадри Улусой е непринуден, усмихнат и без никаква дистанция с десетките хора, които се тълпят около него. За тях събитието е истински празник.

По време на посещението му няма нищо от обичайния блясък, който съпътства живота на телевизионните знаменитости. Чаатай е облечен с черна тениска, кафяв елек и спортен панталон.

Вместо на червения килим

позира пред селския

смесен магазин,

заобиколен от развълнуваните местни. Разговаря с тях и търпеливо застава пред телефоните за поредната снимка. Според очевидци актьорът не е показал нито за миг раздразнение, макар желаещите да се срещнат с него да са били много.

Вестта за необичайния гост бързо обикаля социалните мрежи. Снимките се появяват и във фейсбук страница, където българските почитатели на турските сериали реагират с изненада и възторг. “Наше момче си е, че и сме почти комшии”, пише потребителка, която дори се шегува, че ако красавецът е ерген, може да си намери българска булка. Зад тази шега стои и любопитен факт - миналото лято Чаатай получи и българско гражданство. Така връзката му със страната, която семейството на баща му е напуснало преди десетилетия, вече не е само родова.

Историята му започва далеч от снимачните площадки на Истанбул. Баща му Айлин Улусой произхожда от семейство на български турци от Разградско. Бил е около 10-годишен, когато се преселва в Турция. Там по-късно създава семейство с Рефие, която има босненски корени. Така в дома, в който израства бъдещият актьор, се преплитат съдбите на две балкански фамилии, намерили нов живот в Истанбул.

Чаатай се ражда на 23 септември 1990 г. Има и по-малък брат – Аталай. Като дете е енергичен и трудно стои на едно място, затова родителите му го насочват към спорта. Баскетболът се превръща в една от големите му страсти, а плуването и гмуркането също заемат важно място във всекидневието му. Дълго време мечтата му не е да бъде актьор, а да се занимава професионално със спорт.

Високият ръст, атлетичното телосложение и впечатляващата външност постепенно го отвеждат в друга посока. След училище постъпва в Истанбулския университет, където

изучава ландшафтна

архитектура

На 19 години започва да работи като модел, а през 2010 г. печели конкурса Best Model of Turkey. Победата променя живота му почти за една нощ. Скоро получава предложение за главна роля в сериал и пред него се открива кариера, която ще го направи известен далеч извън границите на Турция.

Първият голям успех идва с “Огледален свят”, където Улусой играе Емир - богат, красив и привидно недостъпен младеж, влюбен в момиче от съвсем различна социална среда. Партньорка му е Хазал Кая. Сериалът става хит и в чужбина, а лицето на младия актьор започва да се появява върху корици на списания, плакати и фенски страници.

Следва “Кварталът на богатите”, в който той влиза в образа на Яман - момче от бедно семейство, попаднало сред привилегированите. През 2015 г. идва и признанието, което окончателно го измъква от категорията на красивите момчета, попаднали случайно пред камерата. За ролята си в “Кварталът на богатите” Чаатай получава “Златна пеперуда” - едно от най-престижните телевизионни отличия в Турция. Вече не е просто бивш модел, а артист, спечелил уважението на гилдията и любовта на зрителите. С “Вътрешен човек” затвърждава умението си да пресъздава тежки драматични сюжети, а с “Пазителят”

става лице на първия турски

оригинален сериал на Netflix

Кариерата му излиза извън рамките на традиционната телевизия.

Животът му обаче невинаги е бил безоблачен. През 2013 г., когато кариерата му тепърва набира скорост, Чаатай се оказва сред известните личности, замесени в мащабно разследване за наркотици в Турция. Случаят прераства в продължително съдебно производство, а през май 2018 г. актьорът е осъден на 4,2 г. затвор по обвинение за трафик на наркотични вещества. Решението е обжалвано и при последвалото разглеждане на делото през 2019 г. квалификацията на деянието е променена. Вместо за трафик Улусой получава 9-месечна присъда за употреба на наркотични вещества. Случаят има широк отзвук, но не прекъсва професионалния му възход.

“Мечтата на Ешреф” отново поставя името му в центъра на вниманието у нас. В сериала той играе Ешреф Тек - мъж, заобиколен от опасности, чието минало и чувства се преплитат в сложна любовна история. До него застава Демет Йоздемир в ролята на Нисан. Двамата изграждат екранна двойка, която привлича огромен интерес.

Докато българската публика следи с вълнение Чаатай на малкия екран, самият той все по-видимо се обръща към страната ни. Октомврийското му посещение има и още един важен детайл – актьорът не пристига сам. С него са и родителите му. Турските издания “Хабертюрк” и “Джумхуриет” също съобщават за семейното пътуване, което събира Улусой с роднини и земляци на баща му.

Присъствието на бащата Айлин предизвиква голям интерес заради визуалната прилика. Същевременно човек трудно може да не си представи какво означава за бащата да се върне по тези места, придружен от сина си, чието лице познават милиони хора. Някога самият той е бил дете, напуснало България заедно с близките си. Днес е тук като горд родител на една от звездите на турската телевизия. Почитателите обръщат внимание и на майка му Рефие, която рядко попада във фокуса на медиите.

Особено колоритен момент от гостуването е запечатан и на видео. Местен мъж пее на Чаатай пред селския магазин, а актьорът внимателно изслушва изпълнението. Няма сцена, прожектори или официална програма, а само спонтанен жест на гостоприемство.

Жена от селото разказва, че е разговаряла с Улусой и той ѝ е обяснил, че е дошъл да си почине. Според информация от района актьорът е пренощувал в местен туристически комплекс, но мястото и подробностите около престоя му не са потвърдени публично. Твърди се, че след придобиването на българско гражданство е посещавал страната три пъти, като дори е посрещнал Нова година тук. Очевидно пътуването до Бели Лом не е изолиран жест към семейните корени, а ще се превърне в традиция, която ще предизвиква вълнение в местните всеки път.

Любопитно е, че дори небрежното му облекло предизвиква оживена дискусия сред българските фенки. Във форуми те подлагат на истинско модно разследване кафявия елек, с който актьорът се появява в селото. Първоначално някои решават, че е облечен съвсем обикновено, сякаш е тръгнал за риболов, но после започват да разпознават скъпи марки и качествени материи. „Ние си мислим, че е супер уличен стил, ала Капалъ чарши, а се оказва търсен ефект на тихия лукс", шегува се потребителка. Друга отбелязва, че елекът изглежда велурен, но не е предполагала, че е марков. Явно дори далеч от светските събития Улусой успява да предизвика същия интерес към външността си, както на червения килим.

Самият той рядко допуска публиката дълбоко в личния си свят. Макар да е един от най-сниманите и обсъждани турски актьори, той не принадлежи към знаменитостите, които превръщат всяка своя стъпка в публично събитие. Предпочита да говори чрез ролите си и да запазва поне част от ежедневието си далече от любопитството.

В социалните мрежи се появиха и видеа от изпращането на Чаатай Улусой и сбогуването му с жителите на Бели Лом. На кадрите се вижда как актьорът се качва в големия си джип с турска регистрация 34 CAU 90 – номер, който вероятно носи символика. Числото 34 е кодът на Истанбул – града, в който е роден и израснал. Буквите CAU съвпадат с инициалите на името му, изписано на латиница, а 90 препраща към годината на раждането му.

На екрана Ешреф Тек живее сред опасности, тайни и драматична любов. В Бели Лом Чаатай Улусой за кратко оставя този свят зад гърба си. И докато зрителите у нас гледат с трепет всеки епизод на „Мечтата на Ешреф", в едно разградско село вече могат да се похвалят със своя собствена история с главния герой.