Майкъл Дъглас правил секс с 5 жени, докато свалял Катрин-Зита Джоунс

82-годишният актьор пусна разтърсващи мемоари, в които разкрива тайни връзки с колежки и сложни отношения с легендарния си баща

Холивудската звезда Майкъл Дъглас е поддържал сексуални отношения с 5 жени, докато се опитва да вкара в леглото и съпругата си Катрин Зита-Джоунс. Това разкрива самият той в мемоари, описващи редица негови любовни афери на снимачната площадка и извън нея.

82-годишният актьор пише, че когато след няколко месеца ухажване Катрин директно го попитала дали може връзката им да бъде моногамна, той отговорил: “Изчакай малко, трябва да направя пет бързи обаждания” и скъсал с другите гаджета.

Заради славата му на женкар и възрастовата разлика от 25 г. помежду им уелската актриса близо 9 месеца не се решава да има любовни отношения с холивудската звезда. Двамата се запознават на филмов фестивал през 1998 г. Дъглас гледа участието ѝ в “Маската на Зоро” и силно е заинтригуван от огнената Катрин. Веднага възлага на сътрудници да им организират среща. Тя обаче не преминава много добре, защото

30 минути след запознанството им актьорът изтърсва: “Знаеш ли, аз ще бъда баща на децата ти”

“Чувала съм и съм гледала много за теб и мисля, че е време да ти пожелая лека нощ”, отвръща 29-годишната по това време Катрин и си тръгва.

Той обаче продължава с ухажванията. Дори организира “стратегическа” ваканция във вилата си в Майорка. Освен Катрин кани и приятел със съпругата му, които са заедно от 30 г., за да може Зита-Джоунс да го види в компанията на “нормална, стабилна двойка”. Планът му проработва и след няколко нощувки в самостоятелни спални двамата се събират в обща. След няколко месеца Катрин напуска родната Великобритания и се мести да живее при Майкъл в САЩ, където се женят. Синът им Дилън се ражда малко преди сватбата, а дъщерята Карис три години по-късно.

В книгата актьорът пише, че животът му се е променил радикално, след като създава семейство със Зита-Джоунс, която нарича “светлината на живота ми”.

Признава, че преди това следва стъпките на известния си баща Кърк Дъглас – работохолик, егоцентрик и женкар. Разкрива също, че е изпитвал смазващата несигурност, внушена му от него, и прекарва близо шест десетилетия в опити да излезе от “огромната сянка” на легендарния актьор. Дъглас-младши безспорно успява в това, не на последно място и като печели награди “Оскар” - отличие, което баща му така и не получава въпреки запомнящата се роля във филма “Спартак” и звездния си статут в Холивуд.

В мемоарите си от 494 страници синът говори открито не само за сложните отношения с избухливия Кърк Дъглас, но и как ранният му сблъсък с киното оформя неговото отношение към жените. Като младеж Майкъл се срамува да общува с момичета, а първите си сексуални вълнения изпитва, докато се захласва по необработените кадри с актрисата Джанет Лий от прословутата сцена под душа във филма “Психо”, които вижда в монтажно студио в Лос Анджелис. Тя е приятелка на семейството, както и възрастна дама, която отнема девствеността му. Двамата стават любовници, след като той я качва на мотора си, а тя започва да притиска тялото си към неговото. Виждат се всеки път, когато Майкъл Дъглас се връща у дома от университета. Връзката им продължава няколко години, като актьорът пише, че тя го е научила на много неща за жените.

Холивудската звезда отрича да се е лекувал от сексуална зависимост, както се твърдеше през годините, но разкрива редица свои афери с колежки, включително с Катлийн Търнър. Двамата се превръщат в една от най-обсъжданите екранни двойки през 80-те години, след като си партнират в няколко филма. Силната екранна химия помежду им бързо поражда подозрения за любовна връзка, но в продължение на десетилетия те отричат. В биографичната си книга обаче актьорът пише, че това е лъжа. Авантюрата им започнала, докато снимат “Романс за камъка” през 1983 г., като Майкъл тайно посещава хотелската стая на Катлийн.

По това време той все още е женен за първата си съпруга Диандра Лукър, но твърди, че отношенията им били разклатени и се срещали и с други хора. Това обаче не спира жена му да напомни на Търнър, че бракът им все още не е приключил, което я отказва от Дъглас. Той не е особено разтърсен, тъй като се радва на ласките и на други дами, включително сценаристката на филма Даян Томас. “Стига да не се виждаш с друга жена в същия град, което би могло да я постави в неудобно положение, значи всичко е наред”, е житейската му философия тогава.

Актьорът пише, че е имал интимна връзка с колежка и докато снима хитовия филм “Първичен инстинкт” през 1992 г., но това не е Шарън Стоун, с която също постига невероятна екранна химия, а Жан Трипълхорн. “Истината е, че се влюбих силно в нея въпреки почти 20-годишната разлика във възрастта”, разкрива Майкъл Дъглас.

По това време той е на 47 г. и все още женен за първата си съпруга. Отново обмисля развод, но се отказва, тъй като му се струва сложно веднага да започне сериозна връзка с Жан, каквито са нейните очаквания. А и мисли, че раздялата с Диандра Лукър може да задълбочи проблемите на сина им Камерън. Момчето започва да се дрогира още като тийнейджър. Опитва десетки пъти да се лекува от наркозависимост, но не се получава. Даже

става дилър на дрога и е осъден на 7 г. затвор

Дълго време не общува с баща си, след като разбира, че той е поръчал да го отвлекат, за да го спаси от наркотиците. Прощава му, когато Майкъл Дъглас се разболява от рак на гърлото и успяват да се сближат отново с помощта на Катрин Зита-Джоунс. Актьорът описва този период от живота си като един от най-трудните. Тежката му диагноза съвпада със сериозни здравословни проблеми и при Катрин. Тя се бори с депресия и биполярно разстройство. Между двамата настъпва разрив и се разделят. След няколко месеца обаче отново се събират, защото осъзнават, колко много се обичат.