“Космос” пред Народния театър

Как да останем по-дълго здрави и млади? Какви ще са градовете на бъдещето, как българските народни танци да бъдат съхранени дигитално за следващите поколения и как Европа се подготвя за природните бедствия? Отговорите на тези и още много въпроси дава изложбата на списание "Космос" в градината пред Народния театър в София.
Събитието събра десетки - приятели на списанието и любители на науката, технологиите и любопитните истории. За посетителите имаше специална фотобудка, която пренасяше чрез снимки на момента многото желаещи на Луната, на Марс и в открития Космос. За минувачите имаше специални подаръци - броеве на списанието, раздавани от 4-годишния Борис Антонов в ролята на астронавт.
"От фрагментите на счупена антична ваза, намерена на гръцки остров, до звука на камбаните в Саламанка - културното наследство на Европа ще бъде дигитализирано и достъпно за учените, за да сглобяват историята на нашето минало", разказа главният редактор на списание Слави Ангелов при откриването. Той представи най-впечатляващите европейски проекти, включени в експозицията.
Изложбата е реализирана съвместно с партньорите на сп. "Космос" от Next-DC за създаването на илюстрациите, представящи на достъпен език научните проекти.
Един от най-вълнуващите моменти на откриването беше разказът на Николай Калайджиев. Пилотът, който през юни тази година извърши 1021 излитания и кацания за 14 часа и 28 минути, сподели пред гостите, че зад всеки негов рекорд стоят години подготовка, огромно физическо натоварване и моменти, в които е трябвало да взема решения за секунди.
Той си припомни първия си световен рекорд от 2021 г., когато по време на полет между България и Румъния навигационната система на самолета отказала. Още по-драматична бе историята около рекорда му за 1111 последователни превъртания със самолет. "За мен и за нашия екип не е важна нито бройката световни рекорди, нито това, че сме носители на световни рекорди, а самото послание", обясни Калайджиев. Неслучайно американският стартъп VAST, свързан със SpaceX, го избра за пилот на една от техните космически мисии. Така той може да се превърне в третия български астронавт.
Експозицията е в градината пред Народния театър "Иван Вазов" - до читалнята и е със свободен достъп. Тя може да бъде разгледана до 23 октомври.
Проф. Милена Георгиева: Целта на науката е да добавим към годините живот здраве, самостоятелност и качество
Поради извънредни обстоятелства проф. Милена Георгиева от Института по молекулярна биология към БАН не успя да присъства на събитието, но ни изпрати своето мнение за изложбата на списание „Космос" – „Как науката променя света".
„Това заглавие поставя един много важен въпрос: как науката променя живота ни? Понякога си представяме научните открития като нещо далечно – случващо се в лаборатории, сред сложни уреди, формули и непонятни за повечето хора термини – посочва проф. Георгиева. - Но истината е, че науката е навсякъде около нас. Тя променя начина, по който живеем, лекуваме се, работим, общуваме и разбираме света.
Ако трябва да обобщим това въздействие само с няколко думи, бих казала, че благодарение на науката животът ни може да стане по-дълъг, по-здрав, по-качествен и по-интересен. Именно тези четири измерения са в основата на изложбата, която откриваме днес.
Като учен, който повече от две десетилетия работи в областта на молекулярната биология, генетиката, епигенетиката и биологията на стареенето, бих искала да започна с първото от тях – по-дългия живот.
Днес науката ни позволява да разбираме все по-добре механизмите на стареенето – процес, който засяга всички нас, но протича различно при всеки човек. Изследваме как гените, епигенетичните промени, начинът на живот и околната среда си взаимодействат и влияят върху здравето ни. Разработват се нови подходи за ранна диагностика, превенция и интервенции, насочени към механизмите на стареенето.
В България също има изследователски екипи, които работят в тази посока. Една от историите в изложбата разказва за изследвания, свързани с разработването на продукт на основата на български мед и възможността за въздействие върху определени гени. Това е интригуваща посока на изследване, но е важно да правим разлика между научната хипотеза, обещаващите експериментални резултати и доказания ефект при хората. Именно това е силата на науката – тя не просто задава смели въпроси, а търси надеждни доказателства.
Защото целта не е само да добавим години към живота си. Целта е да добавим здраве, самостоятелност и качество към тези години.
И тук стигаме до второто измерение – по-здравия живот.
Медицината все повече се развива в посока на персонализирания подход. Вече можем да изследваме генетични особености, да анализираме множество биологични показатели и да използваме изкуствен интелект, за да откриваме закономерности, които трудно бихме разпознали само с традиционните методи. Генетици, биолози, лекари, химици и специалисти по информатика работят заедно, за да поставят по-точни диагнози и да разработват по-подходящи стратегии за профилактика и лечение.
Точно това показва и примерът с българския научен център „ПЕРИМЕД", където различни научни и медицински специалности се обединяват около развитието на съвременната диагностика и персонализираната медицина.
Това е изключително важно, защото двама души с една и съща диагноза невинаги имат еднакви биологични особености, еднакъв риск или еднакъв отговор към дадено лечение. Колкото по-добре разбираме индивидуалните различия, толкова по-големи са възможностите да предложим подход, съобразен с конкретния човек.
Разбира се, новите технологии трябва да се развиват отговорно, с научна валидация, защита на личните данни и ясни доказателства за тяхната полза. Технологията сама по себе си не е решение. Решението идва от начина, по който я използваме.
Третото измерение е по-качественият живот.
Тук науката излиза извън медицината и се превръща в част от средата, в която живеем. Водородните долини на Европа, включително инициативите в района на Стара Загора, показват как научните разработки и инвестициите могат да подпомогнат прехода към по-чиста енергия и нови индустриални възможности.
Умните градове ни дават друга перспектива – технологии, които могат да намалят замърсяването, да подобрят управлението на транспорта и ресурсите и да направят градската среда по-здравословна и удобна за хората.
А климатичният щит на Европа показва как съчетаването на сензори, моделиране и суперкомпютри може да подобри наблюдението и прогнозирането на опасни природни явления. Това не е просто технологичен напредък. Това е възможност да защитим човешки животи, общности и икономики.
Науката ни помага не само да разбираме света, но и да се грижим по-добре за него.
И накрая – животът става по-интересен.
Изкуственият интелект, суперкомпютрите и новите цифрови технологии променят представите ни за това какво можем да постигнем. Те позволяват да анализираме огромни масиви от данни, да решаваме сложни задачи в медицината и инженерството и да търсим отговори на въпроси, които доскоро изглеждаха непосилни.
Но технологичният напредък не означава само повече изчислителна мощ. Той означава и нови начини да съхраняваме и споделяме човешкото знание. Виртуалната библиотека на Европа отваря достъп до културното наследство, а дигитализирането на традиционните танци съхранява движения, звуци и културни практики за бъдещите поколения.
Това са прекрасни примери за срещата между науката, технологиите и човешката идентичност. Защото бъдещето не трябва да означава да забравим миналото. То трябва да ни даде възможност да го съхраним и да го направим достъпно за повече хора.
Бих искала специално да подчертая и още нещо, което стои зад много от историите в тази изложба – силата на сътрудничеството и споделената наука.
Големите научни предизвикателства рядко могат да бъдат решени от един учен, една лаборатория или една институция. Необходими са интердисциплинарни екипи, достъп до съвременна научна инфраструктура, обмен на данни и знания и възможност изследователите да работят заедно отвъд институционалните и националните граници.
Когато научната инфраструктура се споделя, повече екипи могат да провеждат изследвания, да проверяват хипотези и да развиват нови идеи. Когато сътрудничеството е отворено и резултатите се споделят отговорно, напредъкът може да бъде по-бърз, по-надежден и по-достъпен.
Именно тук е значението и на европейската кохезионна политика. Инвестициите на Европейския съюз в наука, технологии и иновации не са просто финансиране на отделни проекти. Те създават възможности за развитие на регионите, за изграждане на научен капацитет и за превръщане на знанията в решения с реална обществена полза. За България това е възможност да бъдем не само потребители на нови технологии, но и активни участници в тяхното създаване.
За мен е особено важно да подчертая, че науката се случва и тук, в България, днес. В нашите университети, институти, лаборатории и иновативни компании има хора, които работят по значими научни въпроси и създават решения с потенциал да променят бъдещето ни.
Необходимо е да продължим да инвестираме в тях, да насърчаваме младите хора да избират науката и да изграждаме мостове между научните институции, бизнеса и обществото.
Защото всяка инвестиция в науката е инвестиция в нашата способност да се справяме с предизвикателствата на утрешния ден.
Искам да завърша с една мисъл: науката не обещава лесни отговори и не решава всички проблеми за един ден. Но тя ни дава нещо изключително ценно – възможността да задаваме правилните въпроси, да проверяваме твърденията си и да вземаме по-информирани решения.
Затова разгледайте изложбата на списание „Космос" с любопитство. Спрете се на историите, които ви изненадват. Задавайте въпроси. Обсъждайте. Открийте колко много от бъдещето, което си представяме, вече се изгражда благодарение на науката.
И нека помним: бъдещето не е само това, което технологиите ще ни дадат. То е и това, което ние като общество ще изберем да направим с тях."