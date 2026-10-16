“Космос” пред Народния театър

Как да останем по-дълго здрави и млади? Какви ще са градовете на бъдещето, как българските народни танци да бъдат съхранени дигитално за следващите поколения и как Европа се подготвя за природните бедствия? Отговорите на тези и още много въпроси дава изложбата на списание "Космос" в градината пред Народния театър в София.

Събитието събра десетки - приятели на списанието и любители на науката, технологиите и любопитните истории. За посетителите имаше специална фотобудка, която пренасяше чрез снимки на момента многото желаещи на Луната, на Марс и в открития Космос. За минувачите имаше специални подаръци - броеве на списанието, раздавани от 4-годишния Борис Антонов в ролята на астронавт.

Снимка: Велислав Николов

"От фрагментите на счупена антична ваза, намерена на гръцки остров, до звука на камбаните в Саламанка - културното наследство на Европа ще бъде дигитализирано и достъпно за учените, за да сглобяват историята на нашето минало", разказа главният редактор на списание Слави Ангелов при откриването. Той представи най-впечатляващите европейски проекти, включени в експозицията.

Главният редактор на списание "Космос" Слави Ангелов Снимка: Велислав Николов

Изложбата е реализирана съвместно с партньорите на сп. "Космос" от Next-DC за създаването на илюстрациите, представящи на достъпен език научните проекти.

Един от най-вълнуващите моменти на откриването беше разказът на Николай Калайджиев. Пилотът, който през юни тази година извърши 1021 излитания и кацания за 14 часа и 28 минути, сподели пред гостите, че зад всеки негов рекорд стоят години подготовка, огромно физическо натоварване и моменти, в които е трябвало да взема решения за секунди.

Николай Калайджиев Снимка: Велислав Николов

Той си припомни първия си световен рекорд от 2021 г., когато по време на полет между България и Румъния навигационната система на самолета отказала. Още по-драматична бе историята около рекорда му за 1111 последователни превъртания със самолет. "За мен и за нашия екип не е важна нито бройката световни рекорди, нито това, че сме носители на световни рекорди, а самото послание", обясни Калайджиев. Неслучайно американският стартъп VAST, свързан със SpaceX, го избра за пилот на една от техните космически мисии. Така той може да се превърне в третия български астронавт.

За посетителите имаше специална фотобудка, която пренасяше чрез снимки на момента многото желаещи на Луната, на Марс и в открития Космос Снимка: Велислав Николов

Експозицията е в градината пред Народния театър "Иван Вазов" - до читалнята и е със свободен достъп. Тя може да бъде разгледана до 23 октомври.

Снимка: Велислав Николов Снимка: Велислав Николов Снимка: Велислав Ник Астронавтът Борис раздаде много специални подаръци на хората. Снимка: Велислав Николов

Проф. Милена Георгиева: Целта на науката е да добавим към годините живот здраве, самостоятелност и качество

Проф. Милена Георгиева СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ

Поради извънредни обстоятелства проф. Милена Георгиева от Института по молекулярна биология към БАН не успя да присъства на събитието, но ни изпрати своето мнение за изложбата на списание „Космос" – „Как науката променя света".

„Това заглавие поставя един много важен въпрос: как науката променя живота ни? Понякога си представяме научните открития като нещо далечно – случващо се в лаборатории, сред сложни уреди, формули и непонятни за повечето хора термини – посочва проф. Георгиева. - Но истината е, че науката е навсякъде около нас. Тя променя начина, по който живеем, лекуваме се, работим, общуваме и разбираме света.

Ако трябва да обобщим това въздействие само с няколко думи, бих казала, че благодарение на науката животът ни може да стане по-дълъг, по-здрав, по-качествен и по-интересен. Именно тези четири измерения са в основата на изложбата, която откриваме днес.

Като учен, който повече от две десетилетия работи в областта на молекулярната биология, генетиката, епигенетиката и биологията на стареенето, бих искала да започна с първото от тях – по-дългия живот.

Днес науката ни позволява да разбираме все по-добре механизмите на стареенето – процес, който засяга всички нас, но протича различно при всеки човек. Изследваме как гените, епигенетичните промени, начинът на живот и околната среда си взаимодействат и влияят върху здравето ни. Разработват се нови подходи за ранна диагностика, превенция и интервенции, насочени към механизмите на стареенето.

В България също има изследователски екипи, които работят в тази посока. Една от историите в изложбата разказва за изследвания, свързани с разработването на продукт на основата на български мед и възможността за въздействие върху определени гени. Това е интригуваща посока на изследване, но е важно да правим разлика между научната хипотеза, обещаващите експериментални резултати и доказания ефект при хората. Именно това е силата на науката – тя не просто задава смели въпроси, а търси надеждни доказателства.

Защото целта не е само да добавим години към живота си. Целта е да добавим здраве, самостоятелност и качество към тези години.

И тук стигаме до второто измерение – по-здравия живот.

Медицината все повече се развива в посока на персонализирания подход. Вече можем да изследваме генетични особености, да анализираме множество биологични показатели и да използваме изкуствен интелект, за да откриваме закономерности, които трудно бихме разпознали само с традиционните методи. Генетици, биолози, лекари, химици и специалисти по информатика работят заедно, за да поставят по-точни диагнози и да разработват по-подходящи стратегии за профилактика и лечение.

Точно това показва и примерът с българския научен център „ПЕРИМЕД", където различни научни и медицински специалности се обединяват около развитието на съвременната диагностика и персонализираната медицина.

Това е изключително важно, защото двама души с една и съща диагноза невинаги имат еднакви биологични особености, еднакъв риск или еднакъв отговор към дадено лечение. Колкото по-добре разбираме индивидуалните различия, толкова по-големи са възможностите да предложим подход, съобразен с конкретния човек.

Разбира се, новите технологии трябва да се развиват отговорно, с научна валидация, защита на личните данни и ясни доказателства за тяхната полза. Технологията сама по себе си не е решение. Решението идва от начина, по който я използваме.

Третото измерение е по-качественият живот.

Тук науката излиза извън медицината и се превръща в част от средата, в която живеем. Водородните долини на Европа, включително инициативите в района на Стара Загора, показват как научните разработки и инвестициите могат да подпомогнат прехода към по-чиста енергия и нови индустриални възможности.

Умните градове ни дават друга перспектива – технологии, които могат да намалят замърсяването, да подобрят управлението на транспорта и ресурсите и да направят градската среда по-здравословна и удобна за хората.

А климатичният щит на Европа показва как съчетаването на сензори, моделиране и суперкомпютри може да подобри наблюдението и прогнозирането на опасни природни явления. Това не е просто технологичен напредък. Това е възможност да защитим човешки животи, общности и икономики.

Науката ни помага не само да разбираме света, но и да се грижим по-добре за него.

И накрая – животът става по-интересен.

Изкуственият интелект, суперкомпютрите и новите цифрови технологии променят представите ни за това какво можем да постигнем. Те позволяват да анализираме огромни масиви от данни, да решаваме сложни задачи в медицината и инженерството и да търсим отговори на въпроси, които доскоро изглеждаха непосилни.

Но технологичният напредък не означава само повече изчислителна мощ. Той означава и нови начини да съхраняваме и споделяме човешкото знание. Виртуалната библиотека на Европа отваря достъп до културното наследство, а дигитализирането на традиционните танци съхранява движения, звуци и културни практики за бъдещите поколения.

Това са прекрасни примери за срещата между науката, технологиите и човешката идентичност. Защото бъдещето не трябва да означава да забравим миналото. То трябва да ни даде възможност да го съхраним и да го направим достъпно за повече хора.

Бих искала специално да подчертая и още нещо, което стои зад много от историите в тази изложба – силата на сътрудничеството и споделената наука.

Големите научни предизвикателства рядко могат да бъдат решени от един учен, една лаборатория или една институция. Необходими са интердисциплинарни екипи, достъп до съвременна научна инфраструктура, обмен на данни и знания и възможност изследователите да работят заедно отвъд институционалните и националните граници.

Когато научната инфраструктура се споделя, повече екипи могат да провеждат изследвания, да проверяват хипотези и да развиват нови идеи. Когато сътрудничеството е отворено и резултатите се споделят отговорно, напредъкът може да бъде по-бърз, по-надежден и по-достъпен.

Именно тук е значението и на европейската кохезионна политика. Инвестициите на Европейския съюз в наука, технологии и иновации не са просто финансиране на отделни проекти. Те създават възможности за развитие на регионите, за изграждане на научен капацитет и за превръщане на знанията в решения с реална обществена полза. За България това е възможност да бъдем не само потребители на нови технологии, но и активни участници в тяхното създаване.

За мен е особено важно да подчертая, че науката се случва и тук, в България, днес. В нашите университети, институти, лаборатории и иновативни компании има хора, които работят по значими научни въпроси и създават решения с потенциал да променят бъдещето ни.

Необходимо е да продължим да инвестираме в тях, да насърчаваме младите хора да избират науката и да изграждаме мостове между научните институции, бизнеса и обществото.

Защото всяка инвестиция в науката е инвестиция в нашата способност да се справяме с предизвикателствата на утрешния ден.

Искам да завърша с една мисъл: науката не обещава лесни отговори и не решава всички проблеми за един ден. Но тя ни дава нещо изключително ценно – възможността да задаваме правилните въпроси, да проверяваме твърденията си и да вземаме по-информирани решения.

Затова разгледайте изложбата на списание „Космос" с любопитство. Спрете се на историите, които ви изненадват. Задавайте въпроси. Обсъждайте. Открийте колко много от бъдещето, което си представяме, вече се изгражда благодарение на науката.

И нека помним: бъдещето не е само това, което технологиите ще ни дадат. То е и това, което ние като общество ще изберем да направим с тях."