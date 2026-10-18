Слави на 60: шоуменът, който промени телевизията, но не успя в политиката

Умението му да говори директно на публиката, без дистанцията на телевизора, създава най-силната му роля - тази на водещ

Певец, музикант, телевизионен водещ, продуцент и политик - трудно Слави Трифонов може да се побере в едно определение. През годините той премина през няколко различни публични роли - от сцената на “Ку-ку” и “Каналето” до дългогодишното си телевизионно шоу, а впоследствие и до парламента.

Роден на 18 октомври 1966 г. в Плевен, Слави Трифонов завършва музикално образование и започва професионалния си път като музикант. В края на 80-те и началото на 90-те години България навлиза в период на дълбоки политически и обществени промени, а новата телевизионна среда постепенно се превръща в пространство за различни гласове, експерименти и провокации.

Именно в тази атмосфера Трифонов намира своето място. През 90-те години той става част от екипа на студентското предаване “Ку-ку”, което се превръща в един от символите на новата телевизионна култура след края на социализма.

Следват “Каналето” и други телевизионни проекти, в които хуморът, музиката и политическата сатира се преплитат. През годините Слави почти не променя визията си - с гладко обръсната глава и без брада, с тъмни очила и кожени дрехи. Дълги години той поддържаше имидж на “лошото момче” на българския шоубизнес и почитател на рокерската култура. Татуировките перфектно допълваха мощното, бунтарско излъчване, което той и “Ку-ку бенд” демонстрираха на сцената. Снимката е от 2002 г.

Трифонов постепенно изгражда

собствен стил

Успоредно с телевизионната кариера се развива и музикалният му проект. С “Ку-ку бенд” Слави съчетава поп, рок, балкански ритми и фолклорни мотиви, а концертите му започват да събират огромна публика.

През 2000 г. настъпва новата ера в телевизията. Тогава започва “Шоуто на Слави” по Би Ти Ви. Трифонов променя представата за вечерно предаване - за първи път показва, че може да има оркестър в студиото, интервюта на живо с различни гости, както и актьорски състав за скечове.

Успехът му се дължи не само на хумора и музиката, но и умението му да говори директно на публиката - без дистанцията, която традиционно отделя телевизионната фигура от зрителя. Слави често влиза в ролята на човек, който казва на глас онова, което според него другите премълчават.

След 19 години в ефир “Шоуто на Слави” приключи през 2019 г. А краят му бележи не просто финала на една телевизионна епоха, а и оттеглянето на Трифонов от ролята, в която е най-силен - тази на водещ.

Слави с черен халат и по боксерки по време на шоуто. Той често влизаше в забавни скечове, като се преобразяваше в различни образи.

Оттеглянето му всъщност е заради новата роля, в която влиза - на политик. През 2020 г. Трифонов учреди партията “Има такъв народ” със заявката за промяна на модела на управление, противопоставяне на политическите елити и представяне на гражданите, загубили доверие в традиционните партии. Влизането му в политиката изглеждаше като логично продължение на години телевизионна критика към властта.

Затова и неизненадващо през 2021 г. партията му “Има такъв народ” постигна впечатляващ резултат - на първо място с минимална преднина пред ГЕРБ-СДС. Така телевизионната популярност на Трифонов се превърна в реална парламентарна тежест.

Но именно в този момент започва най-трудната част от политическия му път. През юни 2022 г. ИТН напусна управляващата коалиция, а правителството на Кирил Петков загуби мнозинството си и впоследствие падна след вот на недоверие. Това е и един от

най-спорните епизоди в политическата кариера

на Трифонов

Партията започна пътя си с лозунги за “изчегъртване” на стария модел и ГЕРБ, но през 2025 г. бе в коалиционния кабинет “Желязков” с ГЕРБ и БСП.

