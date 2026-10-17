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Рожден ден има Радомир Чолаков, който поправя свои и чужди грешки, за да не ги повтарят други

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РАДОМИР ЧОЛАКОВ

В историята остават хората, които са съградили нещо, а не тези, които само правят ревизии. Поради това важни са делата - това е един от принципите на Радомир Чолаков. Но напоследък в качеството си на член на Комисията за защита на конкуренцията той все по-често си мисли за грешките, които е допуснал, и как да поправи поне онези от тях, които може. И всеки ден си повтаря, че трябва да разкаже всичко това на по-младите, за да не допускат същите грешки.

“24 часа” му пожелава здраве, нови предизвикателства и повече време за хората и нещата, които обича!

РАДОМИР ЧОЛАКОВ

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