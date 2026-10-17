Стиховете спасяват Йосиф Петров в концлагера "Персин"

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На 10 юли 1990 г. в 15 часа във Велико Търново е открито първото тържествено заседание на 7-ото Велико народно събрание. Честта да удари парламентарния звънец се пада на най-възрастния народен представител. Това е депутатът от СДС Йосиф Петров - достолепен мъж с библейско име и винаги елегантна папийонка.

Въобще не личи, че е на 80 години. Всички са впечатлени от неговия непокътнат ум, отлична памет и уникално чувство за хумор. Както и от умението му да говори със звучни рими.

Труден е животът на Йосиф Петров - изпълнен с много смърт и концлагерни години.

Роден е в с. Чирен, Врачанско. Баща му е бил кмет на селото. Майка му е будна, но неграмотна жена. Йосиф завършва Техникума по механотехника и Школа за запасни офицери в София.

От 1936 до 1940 г. е студент по “Консулство и дипломация” в Свободния университет”- София, но не се дипломира.

Пише и публикува малки хумористични стихотворения. Първата му книга “Родна земя” е издадена през 1939 г.

Годна преди това се жени за Цветана Мишонова. Раждат им се раждат две дъщери - Магдалена и Ванина. Но семейното им щастие е кратко. На 24 януари 1944 г. по време на бомбардировката на Враца бомба пада върху къщата.

Загиват двете

момиченца, баба им,

вуйчо им и слугинята

В това време Йосиф и Цветана пътуват за Бяла Слатина, където той е директор на Занаятчийското училище.

В периода 1942-1943 г. Йосиф Петров е Хумболтов стипендиант в Германия. Научава почти перфектно немски език.

Само този факт от биографията му е достатъчен за да бъде вписан в списъците като неблагонадежден или “враг на народа”. Даже е зачудене защо му обличат “раирания костюм” чак през 1956 година. А дотогава дори му издават три стихосбирки и комедията “Чорапът се разплита”.

Приемат го за член на Съюза на българските журналисти. През 1946 г. печели първа награда на национален конкурс за “Марш на Трудовата повинност”.

След 1948 г. обаче престават да го публикуват. Работи като учител по галванотехника. През 1949 г. се жени за втори път. Ражда се дъщеря му Звездомира.

През 1956 г. войските на Варшавския договор нахлуват в Унгария и безмилостно потушават бунта на унгарците за свобода. Червената власт се бои от подобен бунт и в България и всички “съмнителни елементи” са арестувани и пратени в концлагерите и затворите.

Исторически момент! Най-възрастният депутат Йосиф Петров удря парламентарния звънец.

Подобно на десетки други българи и Йосиф Петров е повикан в милицията “за справка” и без съд и присъда е заточен на остров Персин край Белене.

Условията в концлагерите са ужасни. За да оцелее, той съчинява стихове. Ето неговия разказ за времето там:

“Още в килиите на Държавна сигурност, преди да бъда изпратен в концлагера, аз нахвърлих в главата си стихотворението “Клетва”. В лагера го продължих. Създадох го за няколко дни, но после го дообработвах и усъвършенствах повече от седмица.

Когато го привърших, няколко дни си го повтарях на ум, за да го запаметя незабравимо. По същия начин след него се родиха второ, трето, четвърто... Дълго време си повтарях на ум тази първа четворка, докато я запомних трайно. След нея започнах втора, трета... докато стигнах 8 на брой през третата година. И колкото повече ставаха, толкова по-трудно ми беше, защото трябваше ден и нощ да ги повтарям, а същевременно да правя поредното.

Това продължи цели три години. През онези години паметта ми не е почивала нито ден. Всичко се извършваше мълчаливо, тайно, упорито.

Съдържанието на всяко стихотворение свързвах със заглавието му. Кажа ли си наум заглавието и съдържанието “руква” неудържимо.

Сутрин в тъмно, когато тръгвахме за работа, докато стигнем до обекта, аз прехвърлях през паметта си няколко стихотворения. При завръщане от работа продължавах. Вечер преди да заспя, също. Повторя ли последното, веднага започвам пак от първото. И така - цели три години...”

От концлагера Йосиф

Петров излиза през

1959 г. с няколко

стихосбирки

в паметта си,

които възстановява до последен ред. Книгите обаче ще стигнат до читателите след повече от 30 години. През 1989 г. излиза стихосбирката му “Вик от каторгата”. Равносметката е 12 книги.

В разговор с цар Симеон СНИМКИ: АРХИВ

Някои наричат Йосиф Петров стихоплетец. Мисля, че той е истински поет. Стихотворенията му са изстрадани, съпреживени, излезли от най-дълбокото на душата му.

Йосиф Петров наистина притежава уникалния талант да римува. Ето няколко истории като доказателство за това. Но те все пак са закачливи “частушки” и нямат претенцията за “висока поезия”:

Андрей Луканов подава оставката на второто си правителството си в дните около Андреев ден. Йосиф Петров излиза на трибуната и моли колегите си да каже един дружески шарж:

Разплакана България

се смей

и ни закичва

с цвете незабравка.

Честит ти имен ден,

Андрей, честита

и оставка.

Тази история ми

я разказа проф.

Драгомир Драганов

Йосиф Петров и литературната критичка Елка Константинова са депутати във VII ВНС (1990-1991) Двамата са на опашка в депутатския стол. Закачливият бай Йосиф казва:

- Елка, Елка,

много си сладка,

ама не си земеделка.

Елка Константинова отговаря също в рими:

- Може да съм сладка,

но съм

радикалдемократка.

И тук Йосиф Петров е неотразим:

- Може да си

радикалдемократка,

но си толкова сладка,

че отнасяш

мойта земеделска патка.

В дома на поета Кирил Христов неговата внучка Людмила Григорова представя книгата си “Драма на парадокса”.

Там е и нейната майка Ленка, която наближава 90 години. Тя подхвърля на Йосиф Петров, че е неин връстник.

В своя неподражаем стил поетът казва: “Ленче, аз не искам да съм твой връстник, искам да съм млад мръсник!”

Йосиф Петров посвети на колежката от “24 часа” Мила Вачева (светла й памет) следното четиристишие:

Мила моя Мила

сърцето си ми разбила!

Душата ми плаче

и сълзи рони,

че празни са

моите панталони...