Дара и “Бангаранга” играят за “Грами 2027” в 4 категории (Видео, обзор)

Официалните номинации ще бъдат обявени на 16 ноември

Дара и песента "Бангаранга", с която България спечели "Евровизия" за първи път, са подадени за разглеждане в четири категории на наградите "Грами" през 2027 г.

Новината се появи по време на първия кръг на гласуване на Recording Academy за определяне на номинациите.

От екипа на Дара обясниха, че професионален член на академията се е свързал с тях, защото е бил впечатлен от българката и нейната песен и е предложил да бъдат включени в процедурата на наградите. След предоставяне на необходимите материали и информация, са подадени кандидатури в четири категории. Песента "Бангаранга" ще бъде разглеждана за "Запис на годината", "Песен на годината" и "Най-добро солово поп изпълнение", а самата Дара ще бъде оценявана в категорията "Най-добър нов изпълнител".

Подаването на кандидатура не означава автоматично номинация. Процедурата на Recording Academy включва проверка за допустимост и разпределяне на предложенията по категории, след което членовете с право на глас избират официалните номинирани. Публиката не участва в гласуването. Първият кръг на гласуване за "Грами 2027" ще върви от 12 до 22 октомври 2026 г. Официалните номинации ще бъдат обявени на 16 ноември, а церемонията по връчването на наградите ще се състои на 7 февруари 2027 г.

Отличията имат различен фокус. "Запис на годината" оценява цялостната реализация на записа, включително изпълнението, продукцията и звукозаписната работа. "Песен на годината" отличава авторите на музиката и текста, докато наградата за най-добро солово поп изпълнение е насочена към изпълнителя.

Автори на "Бангаранга" са Димитрис Контопулос, Кристиан Тарча, известен като Monoir, Ан Джудит Стоке Вик и Дарина Йотова - Дара. Продуценти на записа са Monoir и Димитрис Контопулос.