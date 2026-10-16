Зарина Маринова от АМТИИ отвори "Портали" към непознати светове в Пловдив (Снимки)

В изложбата посетителите могат да видят триизмерни изображения, които оживяват чрез добавена реалност

Могат ли картините да оживяват, а обикновени предмети да ни пренасят в друга реалност? Отговор на тези въпроси дава младата художничка Зарина Маринова с изложбата си "Портали". Тя завършва Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев" със специалност "Сценография" миналата година. Сега е на финала на магистратурата "Мултимедия и виртуална реалност" с научен ръководител доц. д-р Весела Статкова. "Събрах част от нещата вътре в мен", споделя авторката за изложбата

В изложбата посетителите могат да видят триизмерни изображения, които оживяват чрез добавена реалност. Достатъчно е да сканират QR код, за да видят как картините се превръщат в анимации и разкриват нови светове.

Сред любопитните акценти в изложбата са кутиите на господин Ръбичаз - загадъчно същество, за което нашият свят е твърде предвидим и което колекционира стаи със собствен характер. С чувство за хумор и въображение Зарина приканва публиката да остави логиката настрана и да се забавлява. Зарина Маринова завършва АМТИИ в Пловдив Снимка: Мая Вакрилова

Друга нейна страст е Средновековието. Вдъхновена от епохата и рицарите, тя създава собствени бижута и аксесоари под името "Лоринера".

"Събрах част от нещата вътре в мен", споделя авторката за изложбата, която обединява интересите й към сценографията, фантастичните светове и новите технологии. Изложбата може да се види от 16 до 20 октомври в Пловдив в галерията на ул. "Стефан Веркович".

"Изкуството не е производство, а нещо уникално. Всеки автор има свой път и почерк. Много съм щастлива, че Зарина е човек, който не спира да търси и експериментира", казва научният й ръководител доц. д-р Весела Статкова на откриването.