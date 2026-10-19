Зам.-кметът Нейко Генчев с китара - от плевнята и кадилака до кънтри върховете в САЩ

Един самолет от хартия дал началото на песен за хартиена лодка. Самолетът бил посветен на Георги Лозанов, а лодката – на „24 часа", който вече 35 години плава сред новините, историите и човешките съдби.

Между тях стои Нейко Генчев – заместник-кмет на Велико Търново, издател, преводач, музикант, графичен дизайнер, общественик, в чието денонощие административната работа и вдъхновението намират място едно до друго.

Нейко Генчев с кадилака си Снимка: Архив

Историята на песента за юбилея на вестника започнала с друга негова творба – „Самолет от хартия", създадена за приятеля му Гого Лозанов. Когато издателят на „24 часа" Венелина Гочева я чула, направила асоциация, която се превърнала в отправна точка за новата композиция.

„И ние имаме една хартиена лодка, която плува вече 35 години", казала му тя.

Генчев държи да уточни, че именно на приятелката си Венелина дължи първоначалната идея за „Плувай, хартиена лодка". Надява се песента да продължи живота си като химн на вестника.

Зам.-кметът Нейко Генчев, се преклони пред героите на Освобождението

„Реших да я направя за юбилея на Пресгрупа „168 часа", казва той.

Метафората за реката идва и от самата журналистика. В нея всичко е в движение - появяват се нова история, нов въпрос, нов ден. Работата във всекидневник не допуска пауза – нещо, което Генчев познава и от личния си опит в професията.

„Точно като една река. Новините никога не спират. Няма начало, няма край и така трябва да бъде."

За Нейко „24 часа" е и съвсем личен спътник. Пази първия брой на вестника, както и първия брой на „168 часа". Следил е развитието му през годините, но предпочита да говори за възрастта с усмивка: „Също като мен вестникът е млад и остана млад през годините."

А на въпроса как съчетава всичките си занимания отговорът отново минава през числото 24.

„Обикновено отговарям, че денят съдържа цели 24 часа и те ми стигат за всичко."

Зад тази реплика стои убеждението му, че времето е въпрос на организация и желание. А заниманията му не са малко – превод, преподаване, административна и обществена работа, музика и поезия. Като основател на издателство „Фабер" общува с най-различни автори, а като заместник-кмет има възможност да работи за културата и чрез решенията на общината.

Тъкмо срещата между личното увлечение и служебната отговорност го кара да се чувства на мястото си.

„Занимавам се с култура не само по служба, но и по собствено желание, и то цял живот."

Днес обяснява мотивацията си и с желанието да остави нещо след себе си – песен, стихове, свършена работа, неща, които продължават да живеят и след момента на създаването си.

„За мен вече е дошло времето да давам на обществото и да оставям нещо след себе си."

Административните ангажименти не са успели да заглушат вдъхновението му. На въпроса дали някога се е случвало това той отговаря без колебание: „Никога." Дори напрежението понякога се оказва плодотворно за музиката. „И когато ми е било най-тъжно, са се раждали много хубави неща", споделя Генчев.

Музикалната му история отвежда далеч от кабинета в общината – чак до Нешвил. През годините е свирил на различни инструменти, а по време на пандемията започнал да работи активно с музиканти от американската столица на кънтрито. Чрез музикални платформи установил контакти и намерил подходящите изпълнители за идеите си. Една от тях била да направи своя версия на песента на Роси Кирилова „Живей за мига". Преобразил я в кънтри валс, написал английски текст и поканил първокласни музиканти от Нешвил да участват в записа. И песента влязла в световната класация.

На музикалната сцена Нейко Генчев е Барни Есвил. Псевдонимът събира две съвсем реални части от живота му – домашното звукозаписно студио и любимия автомобил.

Студиото е устроено в плевника му на село. От английската дума за плевник – barn – дошло „Барни". „Есвил" пък е вдъхновено от модела „Севил" на неговия кадилак. В репертоара му има и кавър на песента на Дуайт Йоукам „Китари и кадилаци" – заглавие, което сякаш събира две от увлеченията му. По думите на Генчев пет негови песни са влизали в класацията „Country Top 40" на Country Music Radio Nashville, излъчвана от над 1000 радиостанции по света. Последната му авторска песен „Всичко или нищо" достига 15-о място и се задържа четири месеца в същата класация.

Как приемат всичко това колегите му в общината и хората във Велико Търново?

„До този момент не е имало отрицателни отзиви или мнения. Точно обратното. Хората се радват, споделят. Дори някои се и гордеят."

Имат обаче една настойчива молба – да го чуват по-често на живо и у дома. Генчев разказва за камерна изява в Търново с първата си дуетна партньорка – младата американска изпълнителка от Нешвил Сара Харалсън, с която създали съвместен проект през океана и направили турне в балканските столици. След концерта поканите и въпросите кога отново ще пеят в града не спирали.

Междувременно участията отвеждали Барни и новата му група в Прага, Будапеща и Букурещ, а търновската публика продължавала да настоява: „Хайде, кога ще дойдете? Стига сте обикаляли къде ли не."

Отговорът вече има дата – 19 ноември. Генчев обещава концерт с групата си BARKS, в която свирят Радослав Тодоров, Румен Попов, Ангел Ангелов, Полина Петкова и Мая Валентинова. За тези музиканти говори с особена гордост. Наскоро са имали концерт на главната сцена на „Нишвил" – един от големите европейски фестивали, който тази година е привлякъл над 200 000 посетители.

Наред с музиката книгите остават неизменна част от всекидневието на този „човек оркестър". Работата с автори му носи не само издателски проекти, но и възможността да поглежда света през различни очи.

„Досегът с авторите ми дава нов поглед върху нещата, познания, емоции. Това е изключително интелектуално удоволствие", казва той.

Убеден е, че хартията няма да изчезне, и свързва бъдещето й с две от най-силните човешки потребности – да докосваме и да общуваме. „Екраните не могат да заместят това, макар че не е редно и изобщо да ги изключваме", смята Генчев.

В представата му за бъдещето има място и за бързината на дигиталната информация, и за съсредоточаването, което изисква книгата. „За новините човек посяга към медиите, сайтовете и социалните мрежи. За задълбочено четене се отделя друго време и внимание", казва той.

На младите творци, които мечтаят за международна сцена, Нейко Генчев би дал кратък съвет – да вярват в себе си. Самият той се определя като човек, който никога не се отказва. Такова е и посланието му към читателите на „24 часа": „Никога да не се предават."

А ако трябва да събере живота си дотук в заглавие на песен, няма нужда да търси в чужд репертоар. Избира последната си авторска композиция: „Всичко или нищо".