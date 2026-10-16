Дара: Много се вълнувам от кандидатурите за „Грами"

„Много се вълнувам от кандидатурите за „Грами"! С Bangaranga преживях толкова незабравими моменти, а сега идва още една вълнуваща стъпка", това заяви победителката на "Евровизия" Дара пред bTV след като днес стана ясно, че се е кандидатирала за четири категории на наградите "Грами" 2027 г.

Заявките са в категориите: "Запис на годината", "Песен на годината", "Най-добро соло изпълнение в поп музиката" и "Най-добър нов изпълнител".

"Благодаря на екипа ми и на всички, които вярват в мен и дават живот на тази песен. Какъвто и да е резултатът, това ме вдъхновява да мечтая още по-смело и да продължавам да създавам музика", каза още Дара.

Подаването на кандидатурите е важна стъпка в процеса на осигуряване на място сред номинираните за наградите „Грами" 2027. Окончателният списък с номинираните ще бъде обявен от Националната академия за звукозапис, като песента с която българката спечели "Евровизия" през 2026 г. - Bangaranga, вече е сред кандидатурите, подлежащи на разглеждане за тазгодишните награди.

Песента е композирана от гръцкия композитор и продуцент Димитрис Контопулос, заедно с Дара, която също е съавтор на текста. В творческия екип участваха още румънският продуцент и композитор Monoir и норвежката авторка на песни Ан Юдит Стоке Вик.