За Алисия дядо й Боян Радев е човекът вдъхновение, човекът кураж

"Семейното име носи отговорност".

Това казва пред "24 часа" внучката на големия шампион по борба - Боян Радев. Лицето на "Sofia Fashion Week" е завършило реклама, работи с майка си и намира най-голямо удовлетворение в създаването на събития.

За Алисия Радева най-скъпият спомен за дядо й е усещането, че той винаги е зад нея. С обичта, с усмивката, с готовността да я подкрепи, каквото и да избере. Когато говори за Боян Радев, тя се връща към неговата доброта, към грижата за близките и към чувството за хумор, което присъства в спомените й редом с всичко останало.

Има всички данни за модел Снимка: фейсбук

"Той беше човекът вдъхновение, човекът кураж. Винаги усмихнат и с най-прекрасното чувство за хумор", казва красавицата.

В думите й личи близостта на дете, което е имало възможността да познава големия шампион у дома, сред своите. Да вижда отношението му към хората, желанието да помогне, топлотата, с която посреща мечтите на най-младите в семейството. Именно този негов пример иска да носи със себе си, докато изгражда собствения си път.

Днес Алисия е лице на "Sofia Fashion Week". За нея тази роля е свързана с конкретна работа, с подготовка и с лична отговорност към събитието. Тя е основна част от организационния екип и познава процеса отвътре, от обсъждането на идеите до осъществяването им.

Сестра й Бояна е шампионка по ски Снимка: Пламен КОДРОВ

"За мен това да бъда лице на "Sofia Fashion Week" е преди всичко доверие. Аз съм ангажирана с подготовката, затова тази роля има и лично значение за мен. Заставам зад нещо, в което вярвам и за което работя."

Вълнението около всичко случващо се споделя със семейството. То е първият й кръг на доверие, хората, чието мнение търси и чието признание цени. Разговорът за модата, работата и бъдещето й неизменно стига до тях.

Алисия е дъщеря на Боян Радев-младши и Здравка. Големият шампион има и дъщеря Галя.

Семейството на поклонението на шампиона Боян Радев Снимка: Пламен КОДРОВ

В това голямо семейство Алисия израства с усещането за принадлежност и сигурност, но и с разбирането, че всеки трябва сам да полага усилия за онова, което иска да постигне. Известната фамилия е част от представянето й пред света. Тя разбира любопитството към тази връзка и говори за нея с гордост. "Гордея се, че съм внучка на Боян Радев! Ценя корените си и разбирам защо хората правят тази връзка, дядо ми означава много за мен и моето семейство, както и за България."

За нея фамилията носи отговорност, която се проявява във всекидневието - как се държиш, как общуваш, какви решения вземаш. Пазенето на името е свързано с личното поведение и ще остане важно за нея във всяка професия.

Когато трябва да разкаже една случка, която най-точно да покаже дядо й такъв, какъвто го познава, е много трудно да избере точната такава.

Представата й за него се е натрупвала с годините. "Но винаги присъства добротата в характера му. Той винаги беше човек за пример - добър, сърцат, готов да помогне. Когато мисля за него, точно тази човещина ми е най-скъпа. Аз имах възможност да виждам отблизо и човека, не само спортиста, отношението му към другите, желанието да помогне, добротата му, грижата и любовта, с която ни даряваше и нас. Той за мен е само с едно определение - "човек с главно "Ч".

Топлината в детските й спомени идва от времето заедно. От естествената близост, която в ранните години приемаш като част от живота, а по-късно започваш да оценяваш все по-съзнателно. Алисия говори за това с благодарност към средата, в която е израснала. "Най-мило ми е усещането за близост, прегръдката му. Когато си дете, приемаш времето със семейството като нещо съвсем естествено. После разбираш колко ценни са тези моменти. "Ние сме голямо, сплотено семейство, обичаме да бъдем заедно. Когато мисля за детството си, си давам сметка какъв късмет е да растеш сред хора, които те обичат и се грижат за теб." Урокът от дядо й, който остава най-силен, е в примера му. Алисия го свързва с умението да забелязваш другите, да имаш сърце за тях и да пазиш човечността си. Вярва, че с порастването значението на тези неща става все по-ясно.

В семейството обичта върви заедно с дисциплината. Спортът е част от живота на всички. Сестрата на Алисия - Бояна спортува от съвсем малка. Тя дори има медали в дисциплината "Скиспускане".

"Ние се подкрепяме, а дядо показваше най-топлата и мека страна на характера си пред нас, децата. От него сме получавали само обич, спокойствие и усещането, че каквото и да изберем, той е зад нас."

Иначе със сестра си са много различни. "Всяка има свой характер и свое мнение, но сме много близки и колкото сме различни, толкова и еднакви. За мен няма нищо по-ценно от това да можем да разчитаме една на друга."

Модата влиза в живота на Алисия през семейството. Още като дете тя наблюдава как майка си Здравка, която развива успешно бранда си Illumminee. Така отрано вижда работата и постепенно самата тя се включва в нея.

"Гледах мама как развива марката си, и в един момент поех заедно с нея", казва тя.

Този опит й дава представа за отговорностите в модния бизнес. Познава усилията, които стоят зад крайния резултат, и именно процесът на създаване я привлича. Интересите й са насочени към развитието на брандове, рекламата и най-вече организацията. "Моделството обаче не е моята професия", уточнява тя.

Завършила е реклама и намира удовлетворение в това да участва в реализирането на идеи. Работата около "Sofia Fashion Week" й дава възможност да следи как обсъжданото постепенно придобива реална форма. За нея има особено удоволствие в момента, когато вложеното време и усилия започнат да дават видим резултат.

Участието в кампанията на събитието й позволява да опознае работата и от друга страна. Концепцията в шоуто е създадена от Стоян Стоянски, а фотографията е на Панайот Думанов, основател на Студио 8. Пред камерата за Алисия най-важно се оказва доверието към хората, които водят творческия процес.

"Sofia Fashion Week" е три дни в хотел "Маринела" - 13,14 и 15 октомври.

"Когато има ясна идея и хора, които знаят как да я постигнат, можеш да се отпуснеш и да следваш насоките им. За мен това беше възможност да видя работата и от друга страна."

Извън снимките, Алисия е човек, който обича да бъде активен. Цени времето с близките и търси нови идеи за развитие, като всеки млад човек. Фотосесиите и подиумът заемат много по-малко място в ежедневието й, отколкото вероятно подсказва появата й като лице на модното събитие.

Когато говори за бъдещето, Алисия поставя на първо място личното удовлетворение от постигнатото. Иска да създаде нещо, в което да разпознава собствените си усилия и с което да се гордее. "Искам да постигна нещо, с което самата аз да се гордея и което да ми носи истинско лично удовлетворение. За мен е важно и семейството ми да бъде съпричастно към успехите ми, защото много ценя тяхното мнение и признание." Посоките могат да бъдат различни, а амбициите да се развиват с времето. Алисия обаче вече знае какво иска да запази във всяка следваща стъпка. Това е дисциплината, с която е възпитана, грижата към близките и човечността, за която говори с толкова обич, когато си спомня дядо си.

"От тях нося със себе си всичко най-хубаво - човечността и ценностите, с които съм израснала. Светът може да се променя много, но за мен е важно да съхраня точно тази част от себе си и занапред", казва красивата Алисия Радева.

Другите две сестри - спортистки

Алисия има две сестри - Бояна и Мария. Момичетата от малки се занимават със спорт, по съвет на популярния си дядо Боян Радев.

Бояна започва да се занимава със ски алпийски дисциплини още от 4-годишна. Тогава баща Боян предлага да я запишат на някакъв спорт, тя си го избира и... магията се случва. На пистата тя е щастлива, а в гените си носи шампионски дух - онзи, който преди години помогна на дядо й да стане двукратен олимпийски шампион.

"Моята внучка също е наследила това да бъде номер едно и не се примирява с втори-трети места! Не ги смята! И така трябва, възпитавал съм внучките така да е. У Бояна има един много силен хъс, който явно носи от моята жилка. Тя е много нахакана психически и въобще не й пука. Аз се гордея с децата, мили са ми", приживе споделяше дядо Боян.

"Нашето момиче се състезаваше до 21-годишна възраст, след това се отказа. Вече е студентка в чужбина, икономическа специалност избра. Сега се качва на ските само за удоволствие", каза пред "24 часа" бащата на момичетата - Боян Радев-младши.

Бояна е най-голямата от децата му, средната е Алисия, а най-малката от тях е Мария. Тя е на 12 години. "Устремена е и тя да е победителка, но в тениса. Това я влече и гледам, че се справя прекрасно", хвали отрочето си Боян Радев-младши.

Независимо дали става дума за писти, кортове или житейски успехи, трите сестри доказват, че шампионската фамилна традиция продължава да живее, а задружното семейство остава тяхната най-силна опора не само на празник, но и във всеки важен момент.