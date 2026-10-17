Майли Сайръс се разплака на концерт в Холивуд: С Доли Партън нищо не може да ни раздели

Майли Сайръс разчувства публиката с изпълнението си на емблематичната „Jolene" в памет на своя кръстница Доли Партън по време на концерта си „Miley: Bass Persuades – Live at the Hollywood Bowl", който се проведе на 16 октомври в емблематичната зала.

Според Variety това е първото голямо шоу на певицата от 4 г. насам. Малко повече от месец преди този концерт Доли Партън почина на 80-годишна възраст.

По време на изпълнението на „Jolene" на екрана се появи снимка на кънтри легендата, а Майли Сайръс си припомни единствения път, когато в същата зала я е гледала. Тогава Партън я поканила да излезе при нея на сцената, но Майли предпочела да остане сред публиката. Тогава Партън изпяла песен от филма „Хана Монтана" и обявила, че сред зрителите е и Майли.

Според The People разплаканата Сайръс споделила, че чувства леля си по-близка от всякога и че тези моменти са сред безценните й бисери в живота: „С нея сме свързани завинаги, нищо не да ни раздели."

По-късно вечерта Майли Сайръс изпълни „Wrecking Ball", държейки в ръцете си снимка на Партън със сърце – една от любимите песни на кънтри звездата.

Доли Партън стана кръстница на Майли Сайръс през 1992 г., след като баща й Били Рей Сайръс я помолил. Мъжът и съпругата му били близки с Доли и тя приела.

От този момент нататък тя взела кариерата на талантливото дете присърце.

Двете изпяха „Jolene" по време на церемонията „Грами" през 2019 г., а през 2023 г. записаха нова версия на „Wrecking Ball" за албума на Партън „Rockstar".

След смъртта на Доли, Майли публикува в Instagram послание, в което сподели, че Доли би искала тя да премине през скръбта, да напише песен за нея и след това отново да продължи силна – с ангел до себе си.