Родопският драматичен театър подготвя нова приказна среща с малките зрители

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Родопският драматичен театър „Николай Хайтов" в Смолян започна репетиции по новия си детски спектакъл „Снежанка и седемте джуджета" по едноименната пиеса на Панчо Панчев – Дядо Пънч. С първия прочит на текста и началните творчески търсения екипът постави началото на пътя от написаната приказка до нейното сценично въплъщение.

Познатата история за Снежанка, злата кралица и седемте джуджета ще оживее пред детската публика чрез съчетание на актьорска игра, кукли, сценография и песни. Новата постановка ще предложи сценичен прочит на любимата приказка, в който въображението и театралното изкуство се срещат, за да създадат свят на вълшебства, приключения и емоции.

Режисьор и автор на сценичната адаптация е Мариета Ангелова – Марионета, а сценографията и куклите са поверени на Анна Пулиева. Музикалната част на спектакъла включва песни с текстове на Панчо Панчев – Дядо Пънч и Елена Димитрова.

В постановката участват актьорите Божана Мановска, Боряна Иванова, Искра Йосифова, Асен Левов и Пламен Иванов. Заедно те ще изградят сценичния свят на приказните герои и ще преведат малките зрители през познатата история, изпълнена с изпитания, доброта и вълшебства.

Първата репетиция бележи началото на съвместната работа по изграждането на спектакъла. Предстоят творчески търсения, работа върху образите и сцените, както и създаването на цялостното представление, което ще събере на едно място актьорското майсторство, кукленото изкуство и музиката.