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https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23750946 www.24chasa.bg

Селма Блеър не е искала да нарани никого по време на полета, твърди представителят й

Мария Райчева

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Актрисата Селма Блеър не е имала намерение да нарани когото и да било или да отвори врата на самолета по време на полет на американската авиокомпания „Делта". Това заяви неин представител, цитиран от Ройтерс, след като звездата беше арестувана и обвинена в нападение.

В изявлението се посочва, че Блеър е получила внезапен здравословен проблем по време на полета от Лос Анджелис до Ню Йорк. Представителят й отрече появилите се в някои медии твърдения, че актрисата е опитала да отвори врата на самолета. „Селма не е имала намерение да нарани никого", се казва в изявлението, предава БТА.

В понеделник 54-годишната актриса пледира невинна по обвиненията, че е нападнала полицейски служител, участвал в ареста й на международното летище „Джон Ф. Кенеди" в Ню Йорк, както и медицинска сестра в болницата, където била отведена след инцидента.

Полицията е посрещнала самолета след кацането заради сигнал за пътник, проявяващ физическа агресия. Според съобщение на полицейското управление на Пристанищната администрация на Ню Йорк и Ню Джърси пътничката е била идентифицирана като Блеър.

Две стюардеси са съобщили, че са пострадали, а едната е била откарана в болница, съобщиха тогава от полицията.

Актрисата е известна с ролите си във филмите „Секс игри" („Cruel Intentions") и „Хелбой" („Hellboy"). През 2018 г. тя публично разкри, че е диагностицирана с множествена склероза.

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