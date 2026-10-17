Война в рока - Роджър Уотърс нарече "задник" Джеймс Хетфийлд от "Металика"

Легендарният басист на "Пинк Флойд" Роджър Уотърс нарече "задник" фронтмена на "Металика" Джеймс Хетфийлд, който се обяви срещу политическите послания по време на рок концерти.

"Металика" прави серия от шоута във футуристичната "Сфера" в Лас Вегас, която е най-модерната зала в света и предлага уникално 360-градусово изживяване с върхови технологии. От сцената Хетфийлд се разграничи от артистите, които правят политическа пропаганда.

„Трябва да кажа, че Metallica не са тук – за разлика от някои други артисти – за да ви влияят с глупостите си, ясно ли е – заяви Хетфийлд по време на един от концертите. - Ние сме тук... без никакви глупости... тук сме, за да забравим за всички боклуци от външния свят, разбрахте ли? Целта на Metallica е любов, енергия и тежка музика, бейби!"

Реакцията на Уотърс не закъсня. Басистът на "Пинк Флойд" е известен с крайнолеви, антивоенни и често противоречиви политически убеждения. Той критикува остро американската външна политика, оправдава войната на Русия в Украйна и подкрепя съпротивата на палестинците срещу Израел.

В предаването „The Katie Halper Show" Уотърс остро разкритикува Хетфийлд с думите: „Можем ли да спрем да говорим за този задник? Омръзна ми от него. Той просто показва, че е пълен задник. Той има коефициент на интелигентност около три. Честно казано, не знам защо изобщо говорим за него – той е никой и такъв ще си остане. Може и да има няколкостотин милиона долара или там колкото и да са, но е пълен задник."

Уотърс засегна и музикалния талант на Джеймс Хетфийлд, който продължава да е на върха на славата със суперуспешното турне на "Металика" в последните три години.

Уотърс отиде още по-далеч, заявявайки, че Хетфийлд изобщо не е музикант.

"Чух ги да свирят на акустични инструменти – просто не можеха. Беше потресаващо."

„Жалко е, че около този задник не се е намерил някой, който да му обясни, че да бъдеш добър човек е много по-важно от цялата тази шумна музика, подскачането по сцената и тем подобни." Уотърс завърши тирадата си с призив за солидарност с палестинците.

Наскоро басистът на Pink Floyd остро разкритикува и Ед Шийрън заради реакцията му относно отстраняването на един от музикантите от турнето му заради подкрепа на палестинците и срещу имиграционните служби (ICE) по време на концерт.