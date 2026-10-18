Дара ще е специален гост на детската "Евровизия" 2026

Победителката в тазгодишното издание на "Евровизия" ще е специален гост на 24 октомври на детската „Евровизия", съобщи junior.eurovision.com. Заедно с нея гост ще е и победителката от миналогодишното издание на детската „Евровизия" в Тбилиси, Грузия. французойката Лу Дельоз.

На детската "Евровизия" в Малта ще се състезават 16-те участници за трофея на детския песенен конкурс „Евровизия" 2026 г.

Двете носителки на трофеите ще създадат изключително специален момент за публиката, като ще се срещнат за първи път на сцената в Малта. Заедно те ще отпразнуват силата на музиката да обединява поколения и нации, отбелязват от junior.eurovision.com.

Дара с песента „Бангаранга" донесе първата победа за България в 70-годишната история на „Евровизия". „Бангаранга" спечели конкурса с преднина от 173 точки пред песента, класирала се на второ място. Това е най-голямата разлика между победителя и подгласника в историята на „Евровизия".

Преди два дни стана ясно, че Дара и песента "Бангаранга" са подадени за разглеждане в четири категории на наградите "Грами" през 2027 г. Новината се появи по време на първия кръг на гласуване на Recording Academy за определяне на номинациите.

От екипа на Дара обясниха, че професионален член на академията се е свързал с тях, защото е бил впечатлен от българката и нейната песен и е предложил да бъдат включени в процедурата на наградите. След предоставяне на необходимите материали и информация, са подадени кандидатури в четири категории. Песента "Бангаранга" ще бъде разглеждана за "Запис на годината", "Песен на годината" и "Най-добро солово поп изпълнение", а самата Дара ще бъде оценявана в категорията "Най-добър нов изпълнител".

Подаването на кандидатура не означава автоматично номинация. Процедурата на Recording Academy включва проверка за допустимост и разпределяне на предложенията по категории, след което членовете с право на глас избират официалните номинирани. Публиката не участва в гласуването. Първият кръг на гласуване за "Грами 2027" ще върви от 12 до 22 октомври 2026 г. Официалните номинации ще бъдат обявени на 16 ноември, а церемонията по връчването на наградите ще се състои на 7 февруари 2027 г.