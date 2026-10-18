Българска писателка е номинирана за наградата "Астрид Линдгрен"

В списъка за "Нобеловата награда за детска литература" е и илюстраторката Невена Ангелова

Българската писателка Радостина Николова е номинирана за наградата „Астрид Линдгрен" - едно от най-престижните отличия в света на детската литература. Отличието е определяно и като "Нобеловата награда за детска литература".

Николова е сред 277-те кандидати от 80 държави и региони, включени в списъка за наградата, която ще бъде връчена през април 2027 г.

Радостина Николова е родена във Варна през 1986 г. Завършва художествена гимназия в града. Бакалавър е по английска филология от Софийския университет "Св. Климент Охридски". Има две магистърски степени - по журналистика от "Нов български университет" и по творческо писане от СУ. Автор е на поредицата "Приключенията на мотовете". Книгите й са преведени и издадени в Китай, Финландия, Полша, САЩ и Украйна.

Носителят на приза получава и парична награда - 5 млн. шведски крони (ок. 448 хил. евро). Победителят се определя от международно експертно жури. Сред кандидатите тази година са писатели, илюстратори, разказвачи на истории, както и личности и организации, които насърчават четенето. 85 от номинираните попадат в селекцията за пръв път. През 2026 г. отличието беше присъдено на канадския илюстратор и автор на илюстровани книги Джон Класен.

Освен Николова, България има и още един представител в списъка: илюстраторката Невена Ангелова. Номинациите за наградата се правят от упълномощени организации с експертиза в детската и юношеската литература. Българските номиниращи организации са асоциация „Българска книга" и фондация „Детски книги". Мемориалната награда „Астрид Линдгрен" е учредена през 2002 г. от шведското правителство в памет на световноизвестната писателка, създала едни от най-любимите герои на децата - Пипи Дългото Чорапче, Карлсон, който живее на покрива и Емил от Льонеберия.