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Мебели на 100 г. с изящна изработка украсиха една от перлите на Стария Пловдив (Снимки)

Радко Паунов

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Със своята богата дърворезба, изящни извивки и декоративни орнаменти мебелната гарнитура допълва интериора на "Клианти". Снимка: "Старинен Пловдив"
  • И не само те - най-голямото богатство на къща "Клианти" са 200-годишните стенописи с пейзажи от Виена и Константинопол
  • Екипът, вдъхнал нов живот на мебелите, е реставраторът Димитър Гогов и завеждащият архивохранилището Галина Ропова

Мебелна гарнитура на повече от 100 г. заблестя в интериора на една от най-красивите старинни сгради в Пловдив - къща "Клианти".  Възрожденската сграда  "възкръсна" от руините през 2017 г. след 10-годишна реставрация и оттогава през нея са минали хиляди, а туристите не спират да я посещават. Те се дивят на изумителния интериор, на изящно изписаните пейзажи по стените с картини от Цариград и Виена, на таваните със златен варак.

"В седмицата, когато отбелязахме Европейските дни на консервацията и реставрацията (12 - 18 октомври), с радост споделяме за новия впечатляващ акцент в експозицията на "Клианти" - мебелна гарнитура в дамската стая. Със своята богата дърворезба, изящни извивки и декоративни орнаменти, тя впечатлява с представителния характер на историческите салонни мебели от края на XIX и началото на XX век", уточняват от "Старинен Пловдив".

Оригиналната дърворезба и изящните форми на мебелите са съхранени и възстановени. Снимка: "Старинен Пловдив".
Оригиналната дърворезба и изящните форми на мебелите са съхранени и възстановени. Снимка: "Старинен Пловдив".

Оригиналната дърворезба и изящните форми на мебелите са съхранени и възстановени. "Мекият" розов нюанс сякаш продължава цветовете на стаята, създавайки усещане за цялост, финес и уют", допълват от там.
Екипът, вдъхнал нов живот на мебелите, е реставраторът в Лабораторията за консервация и реставрация към "Старинен Пловдив" Димитър Гогов и завеждащият архивохранилището Галина Ропова.

Така резбованите мебели разкриват още една страна от миналото – свят, в който красотата се крие както в детайла. Снимка: "Старинен Пловдив"
Така резбованите мебели разкриват още една страна от миналото – свят, в който красотата се крие както в детайла. Снимка: "Старинен Пловдив"

Но не само с тези красоти впечатлява "Клианти". Най-голямото й богатство са 200-годишните стенописи с пейзажи от Виена и Константинопол. В продължилата 10-годишна реставрация бяха вложени 1,6 милиона лева.
Таваните са с 24 карата златен варак. Къщата е строена във втората половина на ХVІІІ век, а стенописите й са от 1817 година.

Двете гостни вземат ума на посетителите с пищността на интериора. "Стопаните са били изключително заможни. Обикаляли са по света и затова по стените са пресъздадени пейзажи от Цариград и Виена. Рисунките по стените и дървената част са уникални. Изписани са с финес и изящност", обясни преди време реставраторът художник Елена Кривошиева. Според нея "Клианти" няма аналог в Стария Пловдив.

Била е собственост на изтъкнат и заможен човек. Ценните рисунки обаче са били замазани с варово и маслено наслояване. Когато започнало възстановяването, свалили най-горния пласт и отдолу се показали смайващи стенописи.

Мебелната гарнитура е разположена в дамската стая на "Клианти". Снимка: "Старинен Пловдив".
Мебелната гарнитура е разположена в дамската стая на "Клианти". Снимка: "Старинен Пловдив".

Да изглежда в този вид тази "перла" на Стария Пловдив, го дължим на покойната арх. Вера Коларова, по чийто проект е реставрирана. Нейният съпруг Джовани Димитров, който също не е между нас, пое работата. Тя беше извършена на два етапа. Първият започна със средства от японския попечителски фонд. Но след изчерпването на транша работата спря. "Сменяха се кметове, времето минаваше. Същинската работа започна през 2013 г. е бе доведена до финал.

"Първоначално имаше едни голи греди и обяснявахме, че ще има втори етаж с две-три рисунки", казваше Димитров.

Тази сграда е национална гордост. Но трябва да я обичаме, пазим и поддържаме, защото е много скъпа, твърдят специалисти.

Пейзажи от Константинопол и Виена красят стените на "Клианти".
Пейзажи от Константинопол и Виена красят стените на "Клианти". Снимка: Радко Паунов
Богато изрисуваните стени карат посетителите да цъкат с език.
Богато изрисуваните стени карат посетителите да цъкат с език. Снимка: Радко Паунов
Таваните са изрисувани с 24 карата златен варак.
Таваните са изрисувани с 24 карата златен варак. Снимка: Радко Паунов
Кокони с премяна от началото на XX век пред къща "Клианти".
Кокони с премяна от началото на XX век пред къща "Клианти". Снимка: Радко Паунов
Реставрираната през 2017 г. къща "Клианти" се превърна в един от бисерите на Стария Пловдив.
Реставрираната през 2017 г. къща "Клианти" се превърна в един от бисерите на Стария Пловдив. Снимка: Радко Паунов

Със своята богата дърворезба, изящни извивки и декоративни орнаменти мебелната гарнитура допълва интериора на "Клианти". Снимка: "Старинен Пловдив"
Оригиналната дърворезба и изящните форми на мебелите са съхранени и възстановени. Снимка: "Старинен Пловдив".
Така резбованите мебели разкриват още една страна от миналото – свят, в който красотата се крие както в детайла. Снимка: "Старинен Пловдив"
Мебелната гарнитура е разположена в дамската стая на "Клианти". Снимка: "Старинен Пловдив".
Пейзажи от Константинопол и Виена красят стените на "Клианти".
Богато изрисуваните стени карат посетителите да цъкат с език.
Таваните са изрисувани с 24 карата златен варак.
Кокони с премяна от началото на XX век пред къща "Клианти".
Реставрираната през 2017 г. къща "Клианти" се превърна в един от бисерите на Стария Пловдив.

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