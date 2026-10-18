Бойко Василев и Ицо Хазарта в първото мъжко стендъп шоу в зала 1 на НДК

Журналистът Бойко Василев, Любо Киров, Ицо Хазарта участват в първото мъжко издание на стендъп спектакъла One Night Stand тази вечер от 17 ч. в зала 1 на НДК. А на сцената ще се качат общо седем мъже, познати от различни области на обществения живот. Вместо да представят песни, да играят роли или да задават въпроси, участниците ще говорят за собствения си живот - за успехите, трудните уроци и преживяванията, които остават извън публичния образ.

Любо Киров, чиято музикална кариера продължава повече от две десетилетия, ще остави песните настрана, за да сподели истории от личния си път. Ицо Хазарта, познат от „Ъпсурт", самостоятелната си музикална кариера и обществения живот, също ще излезе пред публиката с лични разкази. Журналистът Бойко Василев, водещ на „Панорама" по БНТ, този път ще бъде от другата страна на разговора. Вместо да задава въпроси на събеседниците си, той ще разкаже свои истории. В спектакъла участва и актьорът Йордан Ръсин, когото зрителите познават и от сериала „Мамник". Писателят Георги Бърдаров, автор на романи, достигнали до широка читателска аудитория, също ще сподели преживявания от собствения си живот, а не измислени сюжети. Сред участниците е Лазар Радков, основател на доброволческата инициатива „Капачки за бъдеще". Той ще разкаже за работата зад каузата, която привлече хиляди доброволци в цялата страна, и за личните изпитания, съпътстващи подобни начинания.

Особено място заема Стоян Радев - театрален режисьор, който стои зад режисурата на One Night Stand още от първото издание. Този път той ще съчетае работата зад кулисите с излизане пред публиката и ще стане един от разказвачите в собствения си спектакъл.

One Night Stand се развива в продължение на осем години с издания, в които на сцената излизат жени от различни професионални сфери. Форматът залага на лични истории, самоирония и хумор, вместо на традиционните стендъп монолози, изградени около измислени ситуации и наблюдения върху ежедневието.

Тази вечер публиката ще се наслади на стендъп маратон, защото след мъжкото стартира женското издание на спектакъла. То започва в 20,30 ч. в същата зала на НДК и е обявено под името One Night Stand - One More Time. На сцената ще излязат Алекс Раева, Милица Гладнишка, Снежина Петрова, Елисавета Белобрадова, Оля Малинова и Красимира Хаджииванова.