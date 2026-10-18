Къде зимуват миризливките? Във вашия дом!

Есента е време, в което прозорците вече не са постоянно отворени. Но въпреки това все откриваме по някоя миризливка вкъщи. По фасадата често се появяват десетки. Пълзят около дограмата, събират се по огрените от слънцето стени и сякаш настойчиво търсят начин да влязат у дома. Не се събират като птиците, за да отлетят, нито са огладнели - просто им трябва място, където да изкарат зимата.

Кафявата мраморна дървеница (Halyomorpha halys), позната като миризливка, се ориентира по сезонните промени. Скъсяването на деня и застудяването я подтикват да търси защитено убежище. В природата се крие в пукнатини и под кората на дърветата, а в града предпочита сградите. Промъква се под покривите, зад облицовките и в кухините на стените. Намери ли подходящо място, може да събере цяла компания.

Ако през зимата миризливка изпълзи по пердето, то най-вероятно се е настанила в някоя пролука още през есента. Студът забавя активността ѝ, но топлината в жилището може да я раздвижи и да я извади от укритието.

При кафявата мраморна дървеница български наблюдения сочат основно едно поколение годишно. По-меките зими и по-ранното затопляне могат да подпомогнат презимуването на възрастните и да удължат активния им сезон.

Видът произхожда от Източна Азия и чрез международната търговия и транспорт се разпространява в Северна Америка и Европа. В България присъствието му е официално документирано през 2016 г., обяснява в “Климатека” агрономът и експерт по растителна защита Роман Рачков. И вече десетилетие миризливката зимува в домовете ни.

Името ѝ идва от това, че когато бъде притисната или обезпокоена, отделя неприятна миризма като защитна реакция. Така че не е добра идея да я смачквате върху стената. Тя не смуче кръв и не напада хората, но може да изпита търпението им, особено ако се появят много насекоми наведнъж.

За да не превърнете дома си в зимен хотел за миризливки, проверете уплътненията на прозорците и вратите, комарниците и отворите около тръбите. Малките пролуки са достатъчни да се промъкнат. Ако сушите пране на балкона, често се скрива в гънките му.

Буболечката не е само досаден домашен натрапник. Тя е и сериозен вредител по ябълки, круши, праскови, грозде, домати и пипер. През пролетта напуска убежището си и отново тръгва по растенията.

