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https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23755929 www.24chasa.bg

Мила Георгиева свири със “Страдивариус” в зала “България”

Мария Райчева

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“Страдивариус “Монбел”, на която виртуозно свири Мила Георгиева, ще звучи на сцената на зала “България” на Димитровден, 26 октомври. Световноизвестната българска музикантка ще излезе пред публиката в 19,30 ч заедно с виолончелиста Атанас Кръстев и оркестър Cantus Firmus под диригентството на Григор Паликаров. На сцената на Мила Георгиева ще бъде връчено и званието “почетен гражданин на София”, с което тя бе удостоена преди месец.

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