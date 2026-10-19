Шият 120 костюма за българската премиера на мюзикъла „Принцът на Египет" в Търново

Близо 120 костюма се изработват за мюзикъла „Принцът на Египет" на Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов" във Велико Търново. Пищни одежди, внушителни фараонски корони и многобройни аксесоари ще пренесат публиката в света на Древен Египет. Облеклата ще разкрият великолепието на фараонския двор, пъстротата на мадиамската общност и суровия живот на поробените евреи.

Българската премиера на световния хит в мюзикъла ще бъде на 30 октомври от 19 часа в голямата зала на МДТ. Културният институт откупи изключителните права за произведението от Music Theatre International (MTI) и е първият театър в България, който ще постави това заглавие. Режисьор на постановката е Петко Бонев, диригент е маестро Ганчо Ганчев, а музиката и либретото са на Стивън Шварц и Филип ЛаЗебник.

Над сценографията и костюмите работи Ася Стоименова. Тя умело съчетава характерни за Древен Египет форми и декоративни мотиви със свободата на театралната стилизация. Белите одежди със златисти детайли и акценти в тюркоазено, синьо и червено подчертават пищността на придворните облекла. Мадиамските костюми се отличават с наситени багри, съчетание от различни тъкани и декоративни кантове, а земни и пясъчни тонове преобладават в облеклата на евреите.

За изпълнителите на ролите се шият около 70 костюма, като Мойсей и Рамзес ще сменят по два тоалета. Още около 50 костюма се подготвят за участниците в хора и балета, които ще излязат на сцената като египтяни, мадиамци и евреи, издава Ася Стоименова. Художничката допълва, че сред най-сложните задачи е изработката на коланите и широките декоративни яки, за които се използват специални материи и апликации. Особено внимание заслужават фараонските корони, характерните египетски покривала и украшения за глава, които се изработват в ателиетата на театъра. Накитите, владетелските символи и другите аксесоари допълват сценичните образи.

Четири фигури на фараони, всяка с височина 4 метра, ще придадат монументалност на сцената. Стъпаловидни конструкции, храмов вход и повърхности с египетски мотиви оформят декора в пясъчни и златисти тонове. Сценичното пространство ще се преобразява чрез специално създадения 3D мапинг на Лора Руневска.

Зрелищните триизмерни проекции ще пренасят публиката от строежа на величествен храм и великолепието на фараонския дворец до пустинята и водите на Нил. Чрез тях ще оживеят и библейските бедствия, сполетели Египет. Сред най-впечатляващите моменти ще бъде разтварянето на Червено море - водите ще се отдръпнат, за да открият пред Мойсей и неговия народ пътя към свободата. По замисъла на Петко Бонев картините ще се сменят като кадри от кинолента.

Хореограф на спектакъла е Катя Богданова, вокален педагог на солистите - Славил Димитров, а хормайстор - Яница Първанова. Сценичните бойни техники са разработени от Николай Дериволков. Постановката събира солисти, оркестър, хор и балет на великотърновския театър заедно с гостуващи артисти, избрани след международен кастинг.

В центъра на сюжета е драматичната връзка между двамата братя Мойсей и Рамзес, изправени пред избора между братската обич, властта, дълга и свободата.

За първи път българската публика ще чуе творбата на роден език благодарение на превода на Лилия Бонева.