Къщата на легендарния Нийл Армстронг отваря за посетители

Историческо дружество е купило родната къща на астронавта Нийл Армстронг и я отваря за туристически обиколки. За сделката 400 000 долара е дарил пенсиониран пилот, за когото първите стъпки на Армстронг на Луната се отказват съдбоносни. Новината съобщи АП, а сделката трябва да бъде финализирана днес.

Кен Шрайбър е бил 9-годишен, когато Нийл Армстронг стъпва на Луната през 1969 г. - момент, който Кен никога няма да забрави. По-късно той също става военен пилот на изтребител. През август т.г. Шрайбър прочита материал, че домът в Охайо, където Армстронг е живял като дете, се продава. Научава, че никой не се е отзовал, за да го опази.

Той отправя оферта, воден от съвета на своя баща, че човек трябва „да остави следа в живота".

Очаква се сделката да бъде финализирана днес. Местното историческо дружество ще придобие собствеността, благодарение на дарението от 400 000 щатски долара, направено от Шрайбър. Той е прекарал 20 години във Военновъздушните сили на САЩ, след което се е пенсионирал като пилот от авиокомпанията „Американ еърлайнс" ( American Airlines).

Историческото дружество на окръг Оглейз в щата Охайо планира да възстанови добре запазената къща на Армстронг, така както е изглеждала през детството му. Това е времето, когато той е сглобявал модели на самолети в трапезарията и ги е тествал в аеродинамичен тунел, който сам е създал в мазето, допълва БТА.

Целта е домът да бъде готов за първите си посетители до 2030 г., за да отбележи 100-годишнината от рождението на Армстронг, съобщи Джералд Сийзъл, президент на историческото дружество.

Историческото дружество вече е започнало да проучва как е изглеждала къщата през 40-те години на миналия век и да разговаря с представители на местната общност за набиране на средства за обновяването и поддръжката на дома, каза Сийзъл.

Къщата на улица „Уест Бентън" 601 (601 W. Benton St.) изиграва огромна роля в неговия живот. Докато живее там, той провежда различни експерименти, прави първия си самостоятелен полет и получава пилотския си лиценз на 16-годишна възраст.

Старата спалня на Армстронг днес е декорирана със снимки и картини от кацането на Луната, както и с автографи на астронавти, които са я посещавали.

Имотът бил обявен за продажба през август т.г. за първи път от близо 40 години насам. Карън Майксел, пенсионирана учителка по история, купува мястото през 1988 г. и е от малкото хора, притежавали дома, откакто родителите на Армстронг се изселват в средата на 60-те години на миналия век.

През годините Майксел е посрещала деветима астронавти, включително Бъз Олдрин, който лети до Луната заедно с Армстронг и Майкъл Колинс през 1969 г. Олдрин влезе в спалнята на горния етаж няколко години след като Армстронг почина през 2012 г. „и сълзите просто потекоха по бузите му", си спомня Майксел.

Някогашната учителка казва, че е чувствала отговорност да съхрани миналото на къщата и доколкото е възможно „да я запази такава, каквато са я притежавали семейство Армстронг". Майксел, която е на 82 години, се е надявала някой да купи къщата, за да помогне за нейното опазване и да вдъхнови бъдещите поколения.