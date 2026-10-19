Не пропускайте „Макбет“ от Верди в Софийската опера

На 23, 24 и 25 октомври почитателите на Верди ще се срещнат с изкуството на известните певци Габриела Георгиева, Радостина Николаева, Лилия Кехайова, Кирил Манолов, Петър Бучков, Венцеслав Анастасов, Светозар Рангелов и др.

Диригент: Григор Паликаров, Режисьор: Вера Петрова, Художник: Мария Колева.

В тази творба си дават среща два гения – Верди и Шекспир. Трагедиите на Шекспир вдъхновяват непрекъснато Верди. Сюжетът на „Макбет" се развива в Шотландия през XI век. Владетели, рицари, придворни, вещици, видения владеят сценичното пространство. Те са обгърнати с мистика и реалност, водени от страстта за власт.

Исторически факт от живота на шотландския владетел Макбет, вълнува двамата титани Верди и Шекспир. Личната драма на Макбет буди размисъл и днес. Нормално ли е един човек да е ръководен и обсебен само от мисълта за убийство с цел – власт? Бесовете, които са в основата на образа на Макбет и на съпругата му лейди Макбет са в основата на сценичната концепция – израз на нашите човешки амбиции и намерения. Бесовете са рожби на мрака, на най-потайните кътчета на нашата объркана човешка душа. Тези страсти непрекъснато се променят на фона на бойното поле, гробище, гора, зала на крале и др. Накрая Макбет разбира в предсмъртния си час истината за своя изгубен живот.

Не пропускайте на 23, 24 и 25 октомври на сцената на първия ни оперен театър прочутата драма „Макбет"!