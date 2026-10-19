Виц от фейсбук

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Четирима в една стая, а само един работи. Що е то? Отговор: трима държавни служители и климатик.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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