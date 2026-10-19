Кайли Дженър разходи по подиума на Victoria's Secret сутиен за 50 милиона долара

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Шоуто на Victoria's Secret се завърна в Лос Анджелис, събирайки модели, знаменитости и звезди на музиката, предаде Ройтерс.

Бляскавият спектакъл беше посветен на смяната на сезоните, като характерните за марката модели с ангелски крила дефилираха в изящни творения от цветни листенца, снежинки и блестящи метални елементи.

"Всъщност създадох колекции за четирите сезона, а след това добавих и втора серия за зимата", сподели пред Ройтерс Адам Селман, изпълнителен творчески директор на ревюто, на "розовия килим" преди събитието.

"Така че ще видите пролет, лято, есен, зима едно и зима две, а по средата Pink", каза той, имайки предвид подмарката на компанията за бельо, насочена към младежката аудитория, която имаше свой собствен специален сегмент.

Годишното модно шоу, известно със звездния си кастинг, екстравагантните костюми и музикалните изпълнения, привлече известни гости, сред които Лиса Рина и Кайли Дженър.

При дебюта си на модното ревю на Victoria's Secret Дженър носеше прочутия сутиен Фентъзи Бра (Fantasy Bra) на марката, оценен на 50 милиона долара. Сред звездните гости бяха също майка й Крис Дженър и приятелят й, холивудският актьор Тимъти Шаламе.

Изпълнителките, сред които Меган Морони, Тейт Макрей, група Katseye и Меган дъ Стелиън, носеха тоалети в различна цветова палитра, която отразяваше общата фантастична тема на вечерта.

Кънтри певицата Меган Морони направи драматично влизане с блестяща китара и огромни пухкави розови "крила", съчетани с рокля до земята, силно разкроена отстрани, и високи розови обувки с платформа.

Тейт Макрей излезе на подиума с червен корсет от мрежеста материя, съчетан с обувки на висок ток и ефирни крила от тюл, които се вееха зад нея, докато поп звездата изпълняваше песента си, съобщи БТА.

Международната момичешка група Katseye изпя своя вайръл хит Pinky Up по време на сегмента Pink. Визията на изпълнителките отразяваше младежкия и игрив дух на колекцията.

Рапърката Меган дъ Стелиън заложи на футуристичен сребрист образ, докато изпълняваше хитовете си, сред които Body.

Шоуто на Victoria's Secret е обиколило градове като Лондон, Париж, Шанхай и Кан, откакто дебютира през 1995 г. Ню Йорк обаче остава неговият дългогодишен дом. Това прави завръщането в Лос Анджелис сравнително рядка спирка за спектакъла, който се следи по целия свят.