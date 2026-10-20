Голям смях с 13 известни мъже и жени: Самодивите научили сърбите да говорят и края на света българите ще празнуват с гайди и вино

Лични истории напълниха два пъти зала 1 на НДК - какви неща

са чували за себе си Любо Киров и Милица Гладнишка

Всеки, който вярва в световната конспирация, казва: Аз по принцип не вярвам в нея, обаче има нещо!

Затова и журналистът Бойко Василев, водещият на “Панорама”, реши точно с конспиративни теории да разсмее публиката в първото мъжко стендъп шоу в неделя вечерта в зала 1 на НДК.

Седем популярни българи излязоха със своите истории от 17 ч. Два часа разказваха лични случки през смешен ъгъл, а след това, час след края на представлението им от 20,30 ч на същата сцена се качиха шест красиви и умни жени.

Преди 30 г. минавам границата, там имаше война, и чувам по радиото как професор казва, че самодивите са научили сърбите да говорят. И очаквам журналистът да се възмути, а той пита професора: “Какъв механизъм са използвали самодивите да научат сърбите да говорят?”.

Абе какъв механизъм? Ние на Балканския полуостров вярваме, че натовските самолети

са хвърляли

навремето

едни големи,

червени змии

отгоре, които се крият в пещерите и едни малки, дето влизат в канализацията. Човекът, който ми разказа това, беше полицай.

Световната конспирация се оправя с въпроси, но кой е по-страшен да дрънка глупости - професор или полицай?, попита Василев. И продължи с още конспиративни теории как китайците издигнали Великата стена да се пазят от сърбите.

Бойко Василев за първи път участва в стендъп шоу. СНИМКИ: ЙОРДАН СИМЕОНОВ И ONE NIGHT STAND

Но аз понеже съм подготвен, знам, че българите са я атакували стената. Но не само това - те са я построили. Само едно не ми е ясно - защо, като сме толкова велики, разни рептили само ни прецакват. Защо ни дадоха на комунистите, после ни взеха. Сложиха ни ваксини с чипове, за да ни свържат с 5-джито, разказваше Василев, а хората в залата се смееха от сърце.

Аз съм роден на 9.1., значи като ги събереш, стават 10. Плюс годината - само деветки при мен. Тя се дели на 3, вземаш я, залепяш я за 10, става 13, а съм роден в петък. Значи петък 13-и. Знаете ли колко пъти съм водил “Панорама” на петък 13-и? Не вярвам в конспиративните теории, ама има нещо, завърши със самоирония Бойко Василев.

Ицо Хазарта

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Последните две години аз живея и работя в Брюксел. Ако питате хората във фейсбук как минава денят ми там, те ще ви кажат - осем часа спя, осем часа крада и осем часа се дрогирам. Евродепутатът разказа как минава едно пътуване от София към Брюксел и как да познаем погледа на успелия човек.

Това е да си на летището, да хванеш първия автобус за самолета и да успееш да си натъпчеш багажа в него. А след това да гледаш нещастниците от втория автобус да се оправят.

Ицо Хазарта на стендъп шоуто

И сега го спират непознати, но вместо да го питат какво е направил в Европарламента, питат:

“Бате, някоя

нова песен няма

ли да правим?

За какво се хвана

с тия тъпотии?

Ако знаеш аз навремето на какво съм се правил с твоите песни!” Ти ако знаеш аз на какво съм се правил навремето с моите песни”, разсмя всички Хазарта.

Нали знаете, че има хора, които с каквото и да се захванат, винаги им се получават нещата. Е, аз съм точно обратното на тях. Всеки има свой девиз. За някои е "Мълчанието е злато", за други - "Никога не се отказвай". През всички тези години аз разбрах, че моят девиз е "Абе, аре!".

Хвани си нормална работа! Абе, аре...

Завърши си висшето образование, хората иначе ще ти се смеят! - Абе, аре...

И накрая, като съм в магазина и мина покрай щанда със сладките неща и си кажа дали да не го подмина? Абе, аре..., шегуваше се Хазарта.

А колегата му по “музикална линия” Любо Киров призна, че мрази лъжите, но като дете му се наложило да прибягва до тях.

Любо Киров разказа много лични истории по време на шоуто.

Аз съм от Плевен, от семейство на военни, а за такива хора да ставаш музикант е нещо странно. Затова ги излъгах, че искам да ставам художник. Влязох в художественото училище, впоследствие в НХА. Това беше повод нашите да ме издържат в София.

След семейната лъжа Любо описа, че се радвал, когато по радиото завъртяли хита на група “Те” “Има ли цветя на леглото до тебе” , докато не чул водещ да казва, че тази банда е направила химна на погребалните агенции.

Напуснах групата, а на следващия ден си счупих крака, описа периода преди големия успех Любо и призна, че с парите от цялата си кариера дотогава успява да си купи... планка за счупения крак.

След години, когато кариерата му потръгва, среща в Плевен съсед. Любчо, какво правиш, 20 г. не съм те виждал?, пита го човекът. Е, как, аз съм певец, пея в зала 1 на НДК, казва му Любо. Е, нищо, разочарова се съседът.

Певецът припомни и скандала от участие, когато той показа средни пръсти. Това не беше най-възпитаното нещо на света. Но много се бях ядосал. Оказа се, че да се гневиш е голям грях.

Много лична бе и изповедта на актьора от “Мамник” Йордан Ръсин. Жена ми не може да говори, не може да чува, тоест е глухоняма. Всичко е наред. Разбираме се идеално, ако се гледаме, обясни той. Срещат се в студентските години и вече 16, докато са заедно, се гледат всеки ден.

Не е важно дали жената те чува или дали ти говори, а дали те гледа. Мечтая за погледа на жена ми, който среща моя поглед и остава в моя поглед.

Бойко Василев си говори с Ицо Хазарта и Лазар Радков преди шоуто.

С много хумор за опита си с нежната половина се включи и писателят Георги Бърдаров. Как един дафинов лист в гащите - сигурен съвет от фолклора човек да си намери половинка, променя живота му и е щастливо женен, с малко дете.

Режисьорът Стоян Радев бе участник в мъжкото стендъп шоу, но и сценичен ръководител на двата спектакъла в НДК в неделната вечер.

13-имата участници в двете шоута.

Страхотни жени със страхотни истински истории превзеха сцената след мъжете.

Милица Гладнишка първа разказа какво е да си актриса, певица, тв знаменитост и жена в България. Тая жена има само гърди и се смее като някоя гъска, пишат за нея във фейсбук страницата на “Кой да знае”.

“Много ми

харесваш, искам

да те возя

на тир”

“Милица, ти си една необятна дама”, са част от любовните обяснения към Гладнишка. Тя е убедена, че след като празнуваме края на учението, си мисли, че когато дойде краят на света, българите, ще го отбележат с гайди и вино.

Милица Гладнишка прочете няколко коментара за себе си от мрежите.

За края заговори и актрисата Снежина Петрова. Не съм актуална - имам половин щитовидна жлеза и затова съм тотален дисбаланс. Сега съм в официален болничен и за първи път в живота си съм в почивка. В пауза един вид. А в менопауза съм отдавна, но произвеждам фоликули - явно тялото ми не приема края.

Актрисата Снежина Петрова по време на шоуто

Под звуците на “Бангаранга” на сцената излезе Алекс Раева. И припомни всичко онова, което се случи, преди Дара да излезе на “Евровизия” и след победата ѝ и домакинството на България догодина. Не харесаха песента, косата ѝ била мазна. Но сега всички казват: “Аз знаех, че тя ще спечели”.

Че те още се разправят: София вика - имаме метро, Бургас вика - имаме море. Догодина 7 дни светът ще гледа към България. Ами, хайде да се размърдаме, не да разследваме, да се захванем с нещо, което зависи от нас. Иска ми се тогава 7 дни България да не се кара с България, каза Алекс.

Александра Раева разсмя публиката с това как ще организираме “Евровизия” у нас.

Аз съм проста, депресирана и без особени амбиции. На организираната престъпност най-доброто ѝ е, че е организирана и не се карат с фейсбук статуси. Демократичната общност да отиде на курс при организираната престъпност, с добродетели не става, предложи през смях журналистката Красимира Хаджииванова. Именно тя с Оля Малинова и Елисавета Белобрадова стоят зад формацията “Три жени на микрофона”, която прави стендъп шоутата One Night Stand. Трите една след друга излязоха на сцената в неделя, за да разсмеят публиката до сълзи.

Милица Гладнишка, Снежина Петрова, Елисавета Белобрадова, Красимира Хаджииванова, Алекс Раева и Оля Малинова (от ляво на дясно) приемат овациите на публиката.

Публиката се смее от сърце по време на шоуто.