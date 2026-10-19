Хю Грант отказал 750 000 долара на епизод, за да смени Чарли Шийн в "Двама мъже и половина"

Британският актьор Хю Грант е бил на крачка от това да стане новата звезда на хитовия американски ситком „Двама мъже и половина", но се отказал от предложението малко преди подписването на договора. За главната роля след напускането на Чарли Шийн през 2011 г. на актьора били предложени по 750 000 долара на епизод и четиридневна работна седмица, разкрива създателят на сериала Чък Лори в новите си мемоари Sitcom.

В интервю за списание People 73-годишният продуцент обяснява, че не изпитва лоши чувства към 66-годишния Грант, известен с внимателния си подбор на роли. Според Лори актьорът вероятно е решил, че участието в сериала няма да бъде най-добрият ход за кариерата му.

„Парите са били на заден план спрямо нуждите и изискванията му като актьор и творец", казва Лори. Той дори смята, че Грант заслужава аплодисменти за решението си да постави творческите си стремежи над внушителния хонорар.

„Парите са страхотни, но не заради тях съм тук. Не заради това се занимавам с актьорство", предполага продуцентът, че е била логиката на британската звезда. По думите му за Грант предизвикателството на актьорската професия вероятно е било по-важно от заплащането.

Според британският вестник The Independent, който се позовава на разказа на Лори, преговорите с Грант били напреднали значително. Продуцентът и неговият съавтор Лий Арънсън дори написали примерни сцени, съобразени с комедийния образ на актьора, за да му покажат как би изглеждал персонажът му в сериала.

В мемоарите си Лори разказва, че през 2011 г. сделката изглеждала почти сигурна. Когато обаче дошъл моментът за подписване на договора и финализиране на договореностите, Грант внезапно напуснал стаята и станал неоткриваем. По-късно представител на актьора уведомил продуцентите, че той се отказва от участието.

Едно от основните притеснения на звездата от романтичната комедия „Наистина любов" било снимането пред публика в студиото. Лори предложил да премахнат присъствието на зрители и вместо това да използват предварително записан смях, но това не било достатъчно, за да убеди Грант да приеме ролята.

Създателят на сериала признава, че след отказа му решил, че историята на „Двама мъже и половина" е приключила. Тогава обаче се намесил тогавашният президент на телевизионната мрежа CBS Лес Мунвес, който го насърчил да се срещне с Аштън Къчър.

Първоначално Лори се съмнявал дали Къчър не е твърде млад, за да поеме водещата роля редом до Джон Крайър. След срещата им обаче променил мнението си и актьорът бил избран за новия главен герой.

Къчър се присъединил към останалите актьори в ролята на Уолдън Шмид – милиардер, натрупал състоянието си в интернет бизнеса. Така сериалът продължил още четири сезона и приключил окончателно през 2015 г.

Чък Лори, наричан „Кралят на ситкомите", стои зад редица популярни телевизионни продукции, сред които „Теория за Големия взрив", „Младият Шелдън" и „Методът Комински". В книгата „Sitcom" той се връща както към успехите си, така и към трудните решения и конфликтите зад кулисите на телевизионните хитове.